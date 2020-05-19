Nijerya'daki Türk STK'lerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

AA

Yardım yapan sivil toplum kuruluşları arasında Aziz Mahmud Hudayi Vakfı, Bir El Yardımlaşma Derneği, Adamder Derneği, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ve Hayra Vesile Ol Derneği bulunuyor.

Hayra Vesile Ol Derneği temsilcisi Ali Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Nijerya'da milyonlarca kişiyi olumsuz etkilediğini belirterek şu an insanların aşırı yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ceylan, "Türkiye olarak yardımlaşmayı bilen ve zor zamanlarda birbirimize destek olan bir toplumuz. Biz bize yeteriz, hatta bizden öte, sınırlarımızdan binlerce kilometre uzakta mazlum coğrafyalara da yeteriz. Öyle ki halkımızın da desteği ile Nijerya'da yetim yavrularımıza ramazan boyunca iftar verdik ve bayramlık hediye ettik." diye konuştu.

Türk sivil toplum kuruluşları, başkent Abuja'nın yanı sıra Nasarawa, Nijer ve Kano gibi eyaletlerde ramazan ayı boyunca 3 bine yakın aileye gıda yardımı yaptı, su kuyuları açtı, çocuklara bayramlık kıyafet dağıttı.

Ceylan, su kuyusu çalışmasıyla ramazan boyunca insanların iftarlarını bir bardak temiz suyla açmasına da vesile olduklarını kaydetti.

Nijeryalı Askiya Kabara da Kovid-19 nedeniyle çok sayıda kişinin işe gidemediği için mağdur olduğunu dile getirerek "Okullar, marketler, iş yerleri kapalı ve hükümet insanlara evde kalması çağrısı yapıyor. Bu durumda birçok ev, yiyecek yemek bulamıyor." ifadelerini kullandı.

Gıda yetersizliğinin hastalıkları da tetiklediğini dile getiren Kabara, yeterli yiyecek bulamayan kişilerin Kovid-19'a karşı savunmasız kaldığını, bu nedenle yapılan yardımların çok önemli olduğunu söyledi.

Kabara, bu zorlu zamanlarda yapılan yardımlar için Türkiye ve halkına teşekkür etti.

,Adam Abu-bashal