Sosyal medya fenomeni Nilgün Bodur gündemden düşmüyor. Instagram’da yazdığı yazıları ve paylaşımlarıyla ün yapan, sosyal medya fenomeni ve yazar Nilgün Bodur hakkında şok iddialar ortaya atıldı. En son 'Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim' kitabını yazdıktan sonra gündem olan Nilgün Bodur'un kim olduğu, kaç yaşında olduğu merak ediliyor.

NİLGÜN BODUR KİMDİR?

19 Kasım 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 12 yaşında kek satarak Avusturya Lisesi’nde okudu. "Sıradaki Teşekkürüm Bana Yalnış Yapanlara", "Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim" adlı iki kitabı bulunuyor. 20 yıl boyunca dünya markaları için kurumsal iletişim yöneticiliği yaptı. Hayatı boyunca kurumsal iletişim sektöründe faaliyet gösteren Nilgün Bodur, kendi mesleğinde de bilinen biri.

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