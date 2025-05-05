Nilperi Şahinkaya: Annem kanser tedavisi görüyor
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ın kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural ile Bebek'te görüntülendi. Meltem Vural, gazetecileri görünce yüzünü gizledi.
Nilperi Şahinkaya; "Annem 1,5 yıldır kanser tedavisi görüyor. Çekilmek istemiyor" dedi. Şahinkaya, ayrıca; "Çok yakında 'Gelin Takımı 2'yi çekeceğiz. Çekimler Fethiye'de olacak. Hem iş hem tatil, orada denize girerim. Çekimler bitince de tatile çıkarım. Yurt içi tatili severim, Bodrum'a gitmeyi düşünüyorum" dedi.
Nilperi Şahinkaya, daha sonra annesiyle yürüyüşlerine devam ederek uzaklaştılar.