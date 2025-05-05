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        Haberler Objektife Takılanlar Nilperi Şahinkaya: Annem kanser tedavisi görüyor - Magazin haberleri

        Nilperi Şahinkaya: Annem kanser tedavisi görüyor

        Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ın kanser tedavisi gördüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:38
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        "Annem kanser tedavisi görüyor"
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural ile Bebek'te görüntülendi. Meltem Vural, gazetecileri görünce yüzünü gizledi.

        Nilperi Şahinkaya; "Annem 1,5 yıldır kanser tedavisi görüyor. Çekilmek istemiyor" dedi. Şahinkaya, ayrıca; "Çok yakında 'Gelin Takımı 2'yi çekeceğiz. Çekimler Fethiye'de olacak. Hem iş hem tatil, orada denize girerim. Çekimler bitince de tatile çıkarım. Yurt içi tatili severim, Bodrum'a gitmeyi düşünüyorum" dedi.

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        Nilperi Şahinkaya, daha sonra annesiyle yürüyüşlerine devam ederek uzaklaştılar.

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        #nilperi şahinkaya
        #Meltem Vural
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