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        Haberler Müzik Nilüfer'den yeni şarkı: Kara Gözünün Hasretinden

        Nilüfer'den yeni şarkı: Kara Gözünün Hasretinden

        Mabel Matiz'in, Nilüfer'in geçmişteki şarkılarının tavrından ilham alarak, ona özel yazdığı 'Kara Gözünün Hasretinden' adlı şarkısı 19 Nisan'da yayınlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 10:11 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:11
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        Nilüfer'in her gün bir şarkısı, sosyal medyada en çok kullanılanlar listesinde yer alırken, usta sanatçı her bir parçasıyla hala en çok dinlenilenler, sosyal medya videolarında kullanılanlar, dizilerin en çok tercih ettiği şarkılar arasında, hep en üst sıralarda yer alıyor.

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        Nilüfer şimdi de yepyeni bir şarkıyı sevenleri ile buluşturmaya hazırlanıyor. Mabel Matiz'in, Nilüfer'in geçmişteki şarkılarından ilham alarak, ona özel olarak yazdığı 'Kara Gözünün Hasretinden' şarkısı 19 Nisan'da yayınlanacak.

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        Bugüne kadar yüzlerce şarkı seslendiren, birçok unutulmaz besteye imza atan Nilüfer'in çocukluk anılarının olduğu binada Mabel de yaşamıştı. Şarkının bir bölümüne bu anılar ilham oldu.

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        Bu şahane buluşmanın şarkısı 'Kara Gözünün Hasretinden'in prodüksiyonunu Emre Malikler, mastering'ini Tarık Ceran yaparken, fotoğraflarını ve klibini Elif Demiralp çekti. Mabel Matiz, şarkının söz ve bestesini yazmak dışında, ayrıca geri vokalinde de bulundu.

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        Şarkı ve klip 19 Nisan'da tüm dijital platformlardaki yerini alacak.

        #nilüfer
        #Kara Gözünün Hasretinden
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