"Şu anda öyle bir şey yok"

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Ünlü sanatçı Niran Ünsal, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı olan annesi Nursal Ünsal'ın emanetine sahip çıkıp, müzik sektörüne yeni bir ses kazandırdı. Nursal Ünsal'dan müzik dersleri almasıyla başladığı müzikal yolculuğunda sanatçının vefatından sonra İzmir Sanayi'de oto tamirciliği mesleğine geri dönüş yapan Ferit Türkkan, şarkılarını Niran Ünsal'a ulaştırmasıyla yarım kalan hayalini gerçekleştirdi.

Ferit Türkkan'ın müziğe karşı duyduğu heyecanından etkilenen Niran Ünsal, kendine has sesiyle dikkat çeken şarkıcıya 3 şarkılık bir single hazırladı. Annesine olan vefasını yerine getiren Ünsal, "Sebep Sensin" isimli şarkıda ise Türkkan ile düet yaptı. Sözü, müziği Ferit Türkkan'a ait duygusal şarkının düzenlemesi ise Serkan Balkan'a ait.

Ayrılıkla biten büyük bir aşkın hikayesini anlatan klibin romantik sahneleri Şile Saklıgöl'de çekildi. Şık video klibin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Aras Koloğlu bulunuyor.

Ferit Türkkan, yeni çalışmasında ayrıca 9/8'lik roman havası tadında olan "Güzelim Seni Severim" ve "Kırık Kalpler" isimli şarkılarıyla da müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.