"EŞİN VE ÇOCUĞUN BİZE EMANET"



Üzüntüsünü dile getiren Niran Ünsal, paylaşımına, "Dört gündür ulaşmaya çalışıyorum. Hiçbir telefonuma yanıt alamadım, hiçbir mesaja geri dönüş yapmadın. Sosyal medya hesaplarından yazdım. Hiçbir mesajı görmedin, ne eşin ne de sen... Dört gündür içimizde yanan ateş günden güne büyüyor. Oy oy, ne söylesem ne yazsam bu acının tarifi yok... Kardeşim yaşanan depremde İskenderun’da bugün enkaz altından çıkarılmış. Vefat haberini az önce öğrendim. Eşi ve çocuğu hayatta çok şükür fakat kendisi vefat etmiş. Çok üzgünüm... Rabb’im seni rahmeti ile sarsın kuzum. Seni hiç kırmadım, üzmedim... Hakkını helal et oğlum. Eşin ve çocuğun bize emanet..." ifadelerini not düştü. Takipçileri ve sevenleri ünlü şarkıcıya başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.