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Niran Ünsal'ın acı günü: Hakkını helal et, eşin ve çocuğun bize emanet...

Niran Ünsal'ın, "Oğlum, can kardeşim..." sözleriyle bahsettiği arkadaşı, 10 ilimizi de vuran depremlerde yaşamını yitirdi. Ünsal, üzücü haberi, "Seni hiç kırmadım, üzmedim... Hakkını helal et oğlum. Eşin ve çocuğun bize emanet..." sözleriyle duyurdu

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  • Niran Ünsal'ın acı günü: Hakkını helal et, eşin ve çocuğun bize emanet... - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki deprem meydana gelmişti. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açmıştı.
  • Niran Ünsal'ın acı günü: Hakkını helal et, eşin ve çocuğun bize emanet... - Magazin haberleri

    NİRAN ÜNSAL'IN ACI GÜNÜ

    Şarkıcı Niran Ünsal, Türkiye'yi yasa boğan depremlerde "Oğlum, can kardeşim..." dediği arkadaşının vefat ettiğini öğrendi. Ünsal, acı haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu.
  • Niran Ünsal'ın acı günü: Hakkını helal et, eşin ve çocuğun bize emanet... - Magazin haberleri

    "EŞİN VE ÇOCUĞUN BİZE EMANET"

    Üzüntüsünü dile getiren Niran Ünsal, paylaşımına, "Dört gündür ulaşmaya çalışıyorum. Hiçbir telefonuma yanıt alamadım, hiçbir mesaja geri dönüş yapmadın. Sosyal medya hesaplarından yazdım. Hiçbir mesajı görmedin, ne eşin ne de sen... Dört gündür içimizde yanan ateş günden güne büyüyor. Oy oy, ne söylesem ne yazsam bu acının tarifi yok... Kardeşim yaşanan depremde İskenderun’da bugün enkaz altından çıkarılmış. Vefat haberini az önce öğrendim. Eşi ve çocuğu hayatta çok şükür fakat kendisi vefat etmiş. Çok üzgünüm... Rabb’im seni rahmeti ile sarsın kuzum. Seni hiç kırmadım, üzmedim... Hakkını helal et oğlum. Eşin ve çocuğun bize emanet..." ifadelerini not düştü. Takipçileri ve sevenleri ünlü şarkıcıya başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.
  • Niran Ünsal'ın acı günü: Hakkını helal et, eşin ve çocuğun bize emanet... - Magazin haberleri

    Ünsal, daha önce bu eski fotoğrafı, "Ben 7 yaşındayken... Kardeşim Ali ile... #tbt..." notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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