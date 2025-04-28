Niran Ünsal: Volkan Konak'ı çok kıskandım

Volkan Konak, Ramazan Bayramı’nın birinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

"SAHNEDE ÖLMEK İSTİYORUM"

Niran Ünsal, meslektaşıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünsal, Volkan Konak gibi sahnede ölmek istediğini söyledi. Şarkıcı, "Çok kıskandım, biliyor musunuz? Hep hayalimdir benim sahnede ölmek" dedi.

"ÖLÜMDEN KAÇIŞ YOK"

Niran Ünsal, daha sonra 23 Nisan'da İstanbul'da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili konuştu ve "İstanbul depreminde İzmir'deydim. Manevi annemle ilgileniyordum. Benim kaygım ve korkum yok. Ölüm her yerde, bizi bulacak. Ölümden kaçış yok. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kardeşimi kaybettim" ifadelerini kullandı.