Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Niran Ünsal, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünsal, her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Ayrıca çok yakında Yunanistan'da temizlik ve bakım hizmetleri üzerine bir şirket kuracağını açıklayan Niran Ünsal; "Yunanistan'da bir temizlik şirketi açıyorum. Şu anda eksik evrakları tamamlıyorum. Burada bir müzik şirketim zaten var ama 'Onu mu yapayım, bunu mu yapayım?' derken sonunda buna karar verdim" dedi.

Bu alanda ciddi bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Niran Ünsal; "Araştırma yaptım. Ev temizliği, yaşlı ve bebek bakımı konusunda büyük bir açık var. Temizlik işini gerçekten çok seviyorum, evde de öyleyim. Yunanistan'da yaşlı nüfus çok fazla. Yaşlı ve bebek bakımı hem manevi hem de maddi olarak beni mutlu eden bir iş" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'daki yaşamına da değinen şarkıcı, "Varkiza bölgesinde küçük bir evim var. 10 yıldır benimle çalışan, hem kardeşim hem de manevi oğlum dediğim Emre, son iki yıldır 'Abla mutlaka gelmelisin' diye baskı yapıyordu" diyerek süreci anlattı.