Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Niran Ünsan'ın emeklilik hayali gerçek oluyor! Ünlü şarkıcı Yunanistan'da temizlik şirketi açıyor

        Niran Ünsal'ın emeklilik hayali gerçek oluyor

        Niran Ünsal, emeklilik hayalini gerçekleştirdiğini açıkladı. Şarkıcı, Yunanistan'da temizlik ve bakım hizmetleri üzerine bir şirket kuracağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 08:38 Güncelleme: 13.02.2026 - 08:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emeklilik hayali gerçek oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Niran Ünsal, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünsal, her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Ayrıca çok yakında Yunanistan'da temizlik ve bakım hizmetleri üzerine bir şirket kuracağını açıklayan Niran Ünsal; "Yunanistan'da bir temizlik şirketi açıyorum. Şu anda eksik evrakları tamamlıyorum. Burada bir müzik şirketim zaten var ama 'Onu mu yapayım, bunu mu yapayım?' derken sonunda buna karar verdim" dedi.

        Bu alanda ciddi bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Niran Ünsal; "Araştırma yaptım. Ev temizliği, yaşlı ve bebek bakımı konusunda büyük bir açık var. Temizlik işini gerçekten çok seviyorum, evde de öyleyim. Yunanistan'da yaşlı nüfus çok fazla. Yaşlı ve bebek bakımı hem manevi hem de maddi olarak beni mutlu eden bir iş" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Yunanistan'daki yaşamına da değinen şarkıcı, "Varkiza bölgesinde küçük bir evim var. 10 yıldır benimle çalışan, hem kardeşim hem de manevi oğlum dediğim Emre, son iki yıldır 'Abla mutlaka gelmelisin' diye baskı yapıyordu" diyerek süreci anlattı.

        EMEKLİLİK HAYALİ GERÇEK OLUYOR

        Yeni girişimini bir emeklilik hayali olarak tanımlayan Niran Ünsal; "Hep böyle bir emeklilik işi hayal ediyordum, çok şükür hayata geçirdim ve mutluyum. Yarından sonra tekrar Yunanistan'a gidiyorum. İş sözleşmeleri ve evimin eşyalarıyla ilgileneceğim" diyerek sözlerini tamamladı

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar

        (DHA) İstanbul Eyüpsultan'da bir kuyumcu, soygun girişimi sırasında silahla yaralandı. Yeşilpınar Mahallesi'nde otomobille bir kuyumcunun önünde duran 4 şüpheliden 3'ü, silahla iş yerine girdi.

        #Niran Ünsal
        #yunanistan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Taksilerde yeni dönem
        Taksilerde yeni dönem
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Rodriguez: Ülkeyi ben yönetiyorum
        Rodriguez: Ülkeyi ben yönetiyorum
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"