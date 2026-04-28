Kamuya KPSS'siz memur, personel alımı şartları ne, hangi kadrolara alım olacak?
Kamuya personel alımı 2026 yılı itibarıyla hız kesmeden devam ediyor. KPSS'li ve KPSS'siz memur alımı ilanları, farklı eğitim seviyelerinden adaylara yeni istihdam kapıları açarken; Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı gibi önemli kurumların yayımladığı güncel ilanlar yoğun ilgi görüyor. Özellikle "kamu personel alımı başvuru şartları", "KPSS'siz memur alımı 2026" ve "kadro dağılımı" gibi anahtar kelimeler aramalarda zirveye çıkarken, adaylar başvuru tarihleri ve şartlara dair detayları yakından takip ediyor. İşte bilgiler...
2026 kamu personel alımı ilanları, binlerce adayın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. KPSS şartlı ve KPSS’siz memur alımı seçenekleriyle dikkat çeken ilanlarda; Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi alımı için düğmeye basarken, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı da yeni kadrolar için başvuru sürecini başlattı. “KPSS’siz personel alımı şartları nelerdir?”, “2026 kamu iş ilanları”, “memur alımı başvuru ekranı” gibi sorguların arttığı bu dönemde, adaylar hem kadro dağılımını hem de başvuru detaylarını araştırıyor. İşte detaylar...
DİYANET 3 BİN 209 DİN GÖREVLİSİ ALIMI
Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 KPSS puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 3 bin 209 imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alımı yapılacak.
Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 20.04.2026-04.05.2026 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 24 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvurular 20.04.2026 – 08.05.2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Düzce Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Online harici yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Kurulumuzda istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 35 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvurular, 20.04.2026-04.05.2026 tarihleri arasında E-Devlet kapısı aracılığıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden alınacaktır.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2026 YILI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU
4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu maddesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ekte listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 45 engelli ve 112 eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak üzere toplam 157 sürekli işçi alımı yapılacaktır.
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI
Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" gereği aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır.
İZMİR KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI
İzmir Kalkınma Ajansı, 4 sayılı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde 6 (altı) Uzman Personel istihdam edecektir. Başvuru tarihleri ise 28 Nisan 2026 - 11 Mayıs 2026 olarak belirlenmiştir.