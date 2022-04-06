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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Netflix 2022 Nisan ayı takvimi açıklandı! Netflix'te yeni neler var? Yayınlanacak dizi ve filmler neler?

Netflix'in Nisan ayında listesine eklediği dizi ve filmler belli oldu. Bu ayda birçok yeni film ve dizi vizyona girecek. Nisan ayı içerisinde izleyiciye veda etmeye hazırlanan Ozark, 5. sezonu ile seyirci karşısına çıkacak Elite gibi birçok yapım sosyal medyada gündem oldu. Peki, Netflix'in Nisan ayı takviminde hangi yapımlar var? İşte detaylar...

  • 01
    Nisan ayı Netflix takvimi 2022: Netflix'te yeni neler var? Yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    Netflix'in Nisan ayı takvimi açıklandı. Nisan ayı içerisinde vizyona girecek olan yapımları sizler için haberimizde derledik. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı, Netflix’in sevilen dizisi Into The Night evreninin uzantısı olan Yakamoz S-245, Elon Musk ve SpaceX mühendislerinin tarihi görevini anlatan Uzaya Dönüş belgeseli gibi birçok yapım bu ay içerisinde izleyici ile buluşacak. İşte, Nisan ayı Netflix yapımları...
  • 02
    Nisan ayı Netflix takvimi 2022: Netflix'te yeni neler var? Yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    YAKAMOZ S-245 

    Yayın tarihi: 20 Nisan 2022

    Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı, Netflix'in sevilen dizisi Into The Night evreninin uzantısı olan Yakamoz S-245, 20 Nisan'da heyecan dolu hikayesi ile dünyanın sonunu getiren bir felaketin kapılarını aralıyor. Denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılan bir deniz biyoloğu, Dünya'yı altüst eden bir felaketin ardından mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi verir.
  • 03
    Nisan ayı Netflix takvimi 2022: Netflix'te yeni neler var? Yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    ELITE: 5. SEZON

    Yayın tarihi: 8 Nisan 2022

    Las Encinas'ta yeni sömestr; yeni bir kurbanı, yeni bir faili ve yeni bir gizemi de beraberinde getirir. Bu sırada öğrenciler kendi sırlarında boğulmaktadır.
  • 04
    Nisan ayı Netflix takvimi 2022: Netflix'te yeni neler var? Yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    OZARK: 4. SEZON 2. KISIM

    Yayın tarihi: 29 Nisan 2022

    Dört bir taraftan tehdit altındaki Marty ve Wendy; karteli, FBI'ı ve kendi çocuklarını mutlu edip eski hayatlarına dönmek için zaman kazanmaya çalışır.

     
  • 05
    Nisan ayı Netflix takvimi 2022: Netflix'te yeni neler var? Yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    BİR NETFLIX BELGESELİ: UZAYA DÖNÜŞ

    Yayın tarihi: 7 Nisan 2022

    Elon Musk ve SpaceX mühendisleri, NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na geri götürmek ve uzay yolculuğunda devrim yaratmak için tarihİ bir görev üstlenir.

     
  • 06
    Nisan ayı Netflix takvimi 2022: Netflix'te yeni neler var? Yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    MARILYN MONROE: KASETLERDEKİ SIRLAR

    Yayın tarihi: 27 Nisan 2022

    Bu belgeselde bir yazar, Marilyn Monroe'nun gizemli ölümünü yeniden inceliyor ve onu tanıyan insanlarla yaptığı kapsamlı röportajların ses kayıtlarını paylaşıyor.

     
  • 07
    Nisan ayı Netflix takvimi 2022: Netflix'te yeni neler var? Yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    BİR SKANDALIN ANATOMİSİ

    Yayın tarihi: 15 Nisan

    Güçlü bir siyasetçi olan James'in eşi Sophie'nin ayrıcalıklı hayatı, skandal yaratacak sırların ortaya çıkması ve James'e korkunç bir suçlama yöneltilmesiyle altüst olur.

     
  • 08
    Nisan ayı Netflix takvimi 2022: Netflix'te yeni neler var? Yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    RUSSIAN DOLL: 2. SEZON

    Yayın Tarihi: 20 Nisan

    Hayatlarının en çılgın gecesine tekrar tekrar katlanmak zorunda kalan Nadia ve Alan, kendilerini yeni bir şaşırtıcı varoluşsal maceranın içinde bulur.

     
  • 09
    Nisan ayı Netflix takvimi 2022: Netflix'te yeni neler var? Yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    APOLLO 10 1/2: UZAY ÇAĞINDA ÇOCUK OLMAK

    Yayın tarihi: 1 Nisan

    Bir adam, 1969 yılında Houston'da 10 yaşında bir çocuk olarak yaşadığı anıları paylaşır ve nostaljik hikâyelerle aya yolculuğun fantastik öyküsünü harmanlar.

     
  • 10
    Nisan ayı Netflix takvimi 2022: Netflix'te yeni neler var? Yayınlanacak dizi ve filmler neler?

    GRACE AND FRANKIE: 7. SEZON

    Yayın Tarihi: 29 Nisan

    Yedi yıl önce eşlerinin ihanetleriyle sarsılan ancak yıkılmadan hayata devam eden Grace ve Frankie, korkusuzca yaşamanın ne demek olduğunu göstermeye devam ediyor.

     

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