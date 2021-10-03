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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Nişanlı çift, düğünde kâbusu yaşadı! - Haberler
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Nişanlı çift, katıldıkları düğünde muhtarın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Cennet Erdoğan (26) ve nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu (27), katıldıkları düğünde havaya ateş etmek isteyen Muhtar Emre Ozan Güvel'in tartışma sırasında yere düşen tabancasından çıkan kurşunla yaralandı

SON DAKİKA: Nişanlı çift, düğünde kâbusu yaşadı! - Haberler
Nişanlı çift, düğünde kâbusu yaşadı!
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DHA

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Düğüne katılan Döğenli Mahallesi Muhtarı Emre Ozan Güvel, tabancasıyla havaya ateş etmek istedi. Bu sırada çevresindeki vatandaşlar da engel olmaya çalıştı.

DHA'nın haberine göre, Güvel'in tabancası tartışma sırasında yere düştü. Yere çarpan tabancadan çıkan kurşun, düğüne misafir olarak katılan Cennet Erdoğan'ın ayağını sıyırdıktan sonra nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu'nun bacağına saplandı.

Muhtar Emre Ozan Güvel

Paniğe kapılan misafirler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan çift, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Özdemircioğlu, ameliyat edilmek üzere Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili, Muhtar Emre Ozan Güvel gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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