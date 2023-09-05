Nissan'ın üretimine hırsız engeli
Japon otomotiv üreticisi Nissan, Kicks modelinin üretimini erteledi. Yaşanan gelişmenin arkasında, hırsızlık vakasının olduğu ortaya çıktı. Nikkei'nin aktardığına göre, Nissan'ın Meksika'daki tedarikçilerden çalınan parçalar sebebi ile, markanın Kicks modeli üretime 6 ay gecikmeli girecek
Japon otomobil üreticisi Nissan, hırsızlık şoku yaşadı. Meydana gelen hırsızlık vakası nedeniyle, markanın Meksika'da üretmeye hazırlandığı modelinde gecikme yaşandığı ortaya çıktı.
Japon basın organı Nikkei'nin aktardığına göre, Nissan'ın Meksika'daki tedarikçilerden çalınan parçalar sebebi ile, markanın Kicks modeli üretime 6 ay gecikmeli girecek.
Nissan'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şirketimizin kontrolü dışında yaşanan ve beklenmedik gelişmeler sebebi ile, yeni model programlarımızdan birinde gecikme yaşandı" denildi.
Nissan, kompakt SUV modeli Kicks'i Meksika'nın Aguascalientes fabrikasında üretiyor. Üretimi Aralık ayına ertelenen model, Nissan'ın ABD'deki satışlarının yüzde 8'ini oluşturuyor.
Nissan, geçtiğimiz yıl ABD'de 54 bin adet Kicks satışına ulaşmıştı.