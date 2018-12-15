Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin altıncı oturumunda otomotiv sektörünün güncel dinamikleri, geleceği ve yerli otomobil konuşuldu.

Zirvede geleceğin otomotiv teknolojileri ve Nissan’ın mobilite çözümlerini anlatan Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, "Önümüzdeki 10 yılda, son 15 yılda gördüğümüzden çok daha büyük değişimler, göreceğiz. 2030 yılına geldiğimizde her 10 araçtan 3’ü elektrikli, her 4 araçtan biri ise otonom sürüş özelliğine sahip olacak. 2025 yılına geldiğimizdeyse dünyada internet bağlantısı olmayan araç kalmayacak" dedi.

'ALTYAPI HAZIR OLURSA ELEKTRİKLİLER ARTAR'

Türkiye'de her yıl elektrikli araç satışlarının arttığını kaydeden Özkök, "Türkiye’de elektrikli araç pazarı rakamsal olarak şu anda çok düşük seviyelerde, fakat Türk tüketicisinin bu alana ciddi bir yönelimi var. Her yıl bu elektrikli satış adedinin arttığını görüyoruz. Gerekli altyapı konusunda çalışmaların tamamlanmasıyla bu pazar Türkiye’de hızla büyüyecek" dedi.

Sinan Özkök, markanın elektrikli modeli LEAF’i Türkiye’ye getireceklerinin bilgisini verdi.

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