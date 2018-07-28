NK Osijek - Hajduk Split karşılaşma önü

Hırvatistan 1.HNL maçında NK Osijek ile Hajduk Split, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Ev sahibi NK Osijek, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hajduk Split, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 560 kodlu maçı oynayanlar; NK Osijek galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Hajduk Split galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

NK Osijek önceki hafta Slaven Koprivnica mücadelesinde 2-1 yenildi.

Hajduk Split, HNK Rijeka karşılaşmaında 3-1 yenildi.

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