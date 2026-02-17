Noa Lang: Kalitemizi gösterdik Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Noa Lang, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-2'lik Juventus galibiyetinin ardından konuştu. Hollandalı futbolcu kendi performansıyla ilgili, "Bu benim en iyi performansım değildi, daha iyisi olabilirdi" derken, 5-2'lik skor için ise, "Kalitemizi gösterdik ve iyi bir maç çıkardık" ifadesini kullandı.

