Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Noa Lang: Kalitemizi gösterdik - Futbol Haberleri

        Noa Lang: Kalitemizi gösterdik

        Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Noa Lang, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-2'lik Juventus galibiyetinin ardından konuştu. Hollandalı futbolcu kendi performansıyla ilgili, "Bu benim en iyi performansım değildi, daha iyisi olabilirdi" derken, 5-2'lik skor için ise, "Kalitemizi gösterdik ve iyi bir maç çıkardık" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 23:35 Güncelleme: 18.02.2026 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kalitemizi gösterdik"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'da iki gol atan Noa Lang, galibiyeti değerlendirdi.

        "DAHA İYİSİ OLABİLİRDİ"

        Performansı ile ilgili soru üzerine Noa Lang "Bu benim en iyi performansım değildi, daha iyisi olabilirdi. 2 gol attım ve takım olarak iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.

        "DAHA ÖNCE JUVENTUS'A KARŞI OYNADIM"

        Ayrıca Noa Lang "Daha önce Juventus'a karşı oynadım. Zor bir takım. İyi savunma yapıyorlar. Bu akşam kendi kalitemizi gösterdik ve iyi bir maç çıkardık." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Murat Aksoy İle İyi Yaşam - 15 Şubat 2026 ( Sağlığınızı Baştan Yaratın! Check-Up ve Beslenme Tüyoları)

        İyi Yaşam'da Check-Up'ın kimler için gerekli olduğu ve hastalıkların nasıl teşhis edilebildiği ele alınıyor. Dr. Murat Aksoy ile İyi Yaşam'a bu hafta Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci ve İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Burak Bilbay anlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi