Noa Lang: Kalitemizi gösterdik
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Noa Lang, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-2'lik Juventus galibiyetinin ardından konuştu. Hollandalı futbolcu kendi performansıyla ilgili, "Bu benim en iyi performansım değildi, daha iyisi olabilirdi" derken, 5-2'lik skor için ise, "Kalitemizi gösterdik ve iyi bir maç çıkardık" ifadesini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'da iki gol atan Noa Lang, galibiyeti değerlendirdi.
"DAHA İYİSİ OLABİLİRDİ"
Performansı ile ilgili soru üzerine Noa Lang "Bu benim en iyi performansım değildi, daha iyisi olabilirdi. 2 gol attım ve takım olarak iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.
"DAHA ÖNCE JUVENTUS'A KARŞI OYNADIM"
Ayrıca Noa Lang "Daha önce Juventus'a karşı oynadım. Zor bir takım. İyi savunma yapıyorlar. Bu akşam kendi kalitemizi gösterdik ve iyi bir maç çıkardık." ifadelerini kullandı.