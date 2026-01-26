Habertürk
        Noa Noëll Lang'ın özel hayatı merak konusu oldu - Magazin haberleri

        Noa Noëll Lang'ın özel hayatı merak konusu oldu

        Galatasaray'ın yeni yıldızı Noa Noëll Lang, kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da merak konusu oldu

        Giriş: 26.01.2026 - 20:30 Güncelleme: 26.01.2026 - 20:31
        Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Noa Noëll Lang, sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

        Hukuki olarak evli olmasalar da Noa Noëll Lang, uzun süredir Blossom de Weerd ile ciddi ve istikrarlı bir birliktelik sürdürüyor.

        30 yaşında olan de Blossom de Weerd, Hollanda'da influencer kimliğiyle tanınıyor; sosyal medyada moda, yaşam tarzı ve annelik temalı içerikleriyle öne çıkıyor.

        Çiftin birlikteliğinden iki erkek çocukları bulunuyor. Ayrıca Blossom de Weerd'in önceki ilişkisinden Skylar adında bir kızı da bulunuyor.

        Noa Noëll Lang, Nisan 2023'te baba olmanın sevincini yaşadı. Çift, dünyaya gelen ilk oğullarına Navy Livai adını verdi.

        Bundan yaklaşık bir yıl sonra aileye ikinci bir erkek çocuk daha katıldı. 1 Haziran 2024'te dünyaya gelen bebeklerine ise Ryver Oakley Lang ismi verildi.

        Fotoğraflar: Instagram

