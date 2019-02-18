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Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Washington yönetiminin ricasıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği iddiasına ilişkin yorumda bulunmaktan kaçındı.
Abe, parlamentoda iddiaya ilişkin sorulara, "Nobel Komitesi'nin öneride bulunanları ve adayları ifşa etmemeye ilişkin 50 yıllık politikası çerçevesinde yorum yapmayı reddediyorum." yanıtını verdi.
Öte yandan, parlamentonun alt kanadında bütçe komitesinin toplantısında Trump'ı öven Abe, "Trump, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze sorunlarının çözümüne kararlı şekilde karşılık verdi. Geçen yıl ABD ile Kuzey Kore arasında zirve toplantıları düzenledi." değerlendirmesinde bulundu.
Trump'ın Pyongyang yönetiminin Japon vatandaşlarını kaçırmasına dair Tokyo yönetiminin endişelerini Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a aktardığını ve Trump'ın liderliğini çok beğendiğini ifade eden Abe, "Trump ve tüm Beyaz Saray meselenin çözümü için aktif iş birliği içindeydi." diye konuştu.
Japonya hükümetinin sözcüsü Yoşihide Suga da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması çabalarına değer verdiklerini söyledi.
Trump, 15 Şubat'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Japonya Başbakanı Abe'nin Kuzey Kore ile diplomatik diyaloğun başlatılmasındaki rolü nedeniyle kendisini Japonya adına Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıklamıştı. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2009'da, görevdeki ilk yılında bu ödülü aldığını hatırlatan Trump, "Ben muhtemelen hiçbir zaman kazanamayacağım ama olsun. Obama'ya verdiler, neden verdiklerini o da anlamadı. Ödülü verdiklerinde göreve geleli daha 15 saniye olmuştu. Nobel Ödülü kazandı. 'Bunu hak edecek ne yaptım ki.' dedi. Bense, muhtemelen hiç kazanamayacağım." ifadelerini kullanmıştı.
Japon Asahi Shimbun gazetesi, ABD yönetiminin, Trump ile Kim arasında haziranda yapılan zirvenin ardından Japon hükümetine, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne önermesi için "gayriresmi ricada" bulunduğunu yazmıştı.
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