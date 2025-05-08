Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Şifrem 1453

        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Şifrem 1453

        Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a, fahri doktora ünvanı verdi. Sancar, kendisi ve ailesinin İstanbul'un fetih tarihi 1453'ü şifre olarak kullandıklarını belirterek, "Osman Gazi, Osmanlı Devleti'ni kurdu, Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devleti'ni dünya imparatorluğu yaptı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 07:59 Güncelleme: 08.05.2025 - 07:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, üniversitenin kendi adını taşıyan salonunda düzenlenen fahri doktora takdim töreninde öğretim görevlileriyle bir araya geldi.

        AA'daki habere göre törende konuşan Sancar, üniversiteye, öğretim üyelerine ve kendisine bu ünvanı layık gören herkese teşekkür ettiğini söyledi.

        Sancar, kendisi ve ailesinin İstanbul'un fetih tarihi 1453'ü şifre olarak kullandıklarını belirterek, "Osman Gazi, Osmanlı Devleti'ni kurdu, Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devleti'ni dünya imparatorluğu yaptı." dedi.

        "HİÇ DÜŞÜNMEDEN EVET DEDİM"

        Fatih Sultan Mehmet'in önemini vurgulayan Sancar, bu nedenle üniversiteden fahri doktora verilmesi teklifi geldiğinde hiç düşünmeden "evet" dediğini, 50'ye yakın üniversiteden fahri doktora teklifi almasına rağmen çoğunu kabul etmediğini anlattı.

        REKLAM

        Sancar, "Fatih, gururumuzdur, yol gösterenimizdir, bizim için bir ışıktır. Fetihler zamanı geçti, büyük bir Türk dünyası olarak birleşirsek fethe lüzum yok. Fatih, bilime çok önem veriyordu. Bu medreseyi, üniversiteyi kurması da onun eğitime ne kadar önem verdiğinin bir timsalidir" ifadelerini kullandı.

        REKTÖRDEN SANCAR'A TEŞEKKÜR

        FSM Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Sancar'a davetlerine içtenlikle icabet ettiği için teşekkürlerini sundu.

        Sancar'ın Türk gençlerine duyduğu yüksek sorumluluk duygusu ve Türk dünyasına olan derin bağlılığının, hem sözlerine hem de yaşamına yansıdığına dikkati çeken Şimşek, "Sancar Hocamızın hayatı, bilimsel bilgiyle ahlaki sorumluluğun birleştiği, sabır ve sebatla örülmüş bir başarı hikayesidir. Onun öyküsü bize gösteriyor ki, büyük başarılara giden yol ne rastlantılardan geçer ne de yalnızca zekaya dayanır. Bu yol, istikrarlı çabanın, yüksek bir sorumluluk bilincinin ve bilime adanmış bir hayatın ürünüdür. Bugün kendisini üniversitemizde misafir etmek, yalnızca bir bilim insanını ağırlamak değil; aynı zamanda ilkeleriyle, emeğiyle ve vakarla yazılmış bir ömrü kurumsal hafızamıza kazımaktır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        FATİH'İN PORTRESİ ARMAĞAN EDİLDİ

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saadettin Herdem'in, üniversite senatosunun Sancar'a fahri doktora ünvanı verilmesi kararını katılımcılara okumasının ardından Rektör Şimşek, Sancar'a cüppe giydirerek fahri doktora belgesini takdim etti.

        FSM Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mevlüt Uysal Sancar'a, Fatih Sultan Mehmet'in Aysu Mirzeoğlu tarafından resmedilen bir portesini armağan etti, tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile akademisyenler de katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aziz Sancar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Önemli bir ticaret anlaşması olacak"
        "Önemli bir ticaret anlaşması olacak"
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Finale son bilet PSG'nin!
        Finale son bilet PSG'nin!
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        Macron ile Şara görüştü
        Macron ile Şara görüştü
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma