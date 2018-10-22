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Nobel ödüllü bilim insanı vefat etti

Nobel ödüllü Japon okyanus biyoloğu Osamu Şimomura 90 yaşında hayatını kaybetti. Şimomura, 2008 yılında iki meslektaşıyla birlikte kimya alanında Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü.

22.10.2018 - 14:49 | Güncelleme: AA

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, 2008 yılında ABD'li okyanus bilimciler Martin Chalfie ve Roger Y. Tsien ile Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Şimomura, Nagazaki kentinde tedavi gördüğü hastanede doğal sebeplerle hayata veda etti.

Şimomura ve meslektaşları, "yeşil floresan proteinini (YFP) keşfedip geliştirmeleri dolayısıyla" Nobel Akademisi tarafından ödüle layık görülmüştü.

YFP'nin keşfi ve bilimsel araştırmalara uygulanması, insan vücudunda daha önce gözlenmesi mümkün olmayan, beyindeki sinir hücrelerinin gelişimi ve kanserin vücuttaki yayılımı gibi süreçleri gözlenebilir hale getirmişti.

Kyoto idari bölgesine bağlı Fukuçiyama kentinde 1928 yılında dünyaya gelen Şimomura'nın çocukluğu Japon işgali altındaki Çin'in kuzeydoğusundaki Mançurya'da geçti. 2. Dünya Savaşı yıllarında Nagazaki yakınlarındaki İşahaya kasabasına taşınan Şimomura, şehre atom bombası atıldığında 16 yaşındaydı.

Nagazaki Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1951 yılında mezun olan Şimomura, 1960 yılında da Nagoya Üniversitesinde doktorasını tamamladı.

Doktora sonrasında ABD'ye taşınarak Princeton Üniversitesinde çalışmaya başlayan Şimomura, ABD'de Pasifik sahillerinden toplanan 10 bin Aequorea Victoria deniz anası numunesi üzerine yaptığı çalışmalar sırasında YFP'yi keşfetti.

Japon bilim insanı, 1963'te tekrar ülkesine dönerek Nagoya Üniversitesinde doçentlik çalışmalarını yürüttü ardından 1982 yılında yeniden ABD'ye döndü.

Şimomura, 2001 yılında emekli olana dek Boston'da Princeton Üniversitesine bağlı Deniz Biyolojisi Laboratuvarı'nda görev yaptı.

 

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