Nohut içerisinde bol miktarda vitamin ve mineral barındırır. Nohut yemeği besleyici olduğu kadar kalp ve cilt sağlığınızı korur. Nohut yemeği tarifi yöresel olarak içeriğinde kullanılan baharatlara göre farklılık gösterse de temelde aynı malzemelerden yapılır. İşte en güzel nohut yemeği tarifi...

NOHUT YEMEĞİ KAÇ KALORİ?

1 porsiyon etsiz sade nohut yemeği yaklaşık 132 kcaldır. Lif açısından zengin olduğu için diyet menülerinde tüketilebilir. Beraberinde ekmek yememeye gayret edin.

NOHUT YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

Nohut

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

1 adet domates

2 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı tuz, pulbiber

Nasıl yapılır?

Bir gece öncesen nohutu ıslatın. Yani derin bir kaba koyup sabaha kadar suda bekletin. Ertesi sabah 1 soğanı ve domatesi yemeklik doğrayın. Düdüklü tencerede önce soğanı pembeleşinceye kadar karıştırın. Ardından domatesleri ve 1 yemek kaşığı salçayı ekleyin. Salça pişince suyunu süzdüğünüz nohutları ekleyin. Tuz ve pulbiber attıktan sonra suyunu ekleyin ve kaynanasını bekleyin. Kaynayınca düdüklü tencerenizin kapağını kapatıp 40 dakika kadar pişirin. Süre dolduktan sonra mutlaka piştiğinden emin olun. 10 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun....

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