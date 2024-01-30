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        Haberler Müzik Norm Ender: Bana ve marşımı da inanmadılar - Magazin haberleri

        Norm Ender: Bana ve marşımı da inanmadılar

        Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı vesilesiyle birçok marş üretildi. O marşlar arasında en çok beğenilen, dinlenen Norm Ender'in 'Parla'sı oldu. Ender, marşıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu; "Bana da marşıma da inanmadılar"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:09
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        "Bana ve marşıma inanmadılar"
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        Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı vesilesiyle birçok marş üretildi. Norm Ender'in 'Parla' adlı marşı diğerlerinden daha öne çıkarak en beğenileni, en çok dinleneni oldu.

        Norm Ender, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'nde 100. Yıl Özel Ödülü'ne (Yılın Projesi) layık görüldü. Ender,. ödül konuşmasında çarpıcı bir açıklamada bulundu; "Ben 'Parla’yı yaparken bana ve marşıma inanmadılar, ne büyük sanatçılar marş yaptı olmadı, seninki hiç olmaz dediler. 30 Ekim’de unutulursun dediler. Dinleyen herkese teşekkürler.”

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        #Norm Ender
        #Parla
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