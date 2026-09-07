Norm fazlası öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB norm kadro fazlası atama takvimi açıklandı!
2026 Ağustos Dönemi Norm Kadro Fazlası Öğretmen Atama Takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 4 Eylül'de başlayan öğretmenlerin tercih başvurusu 7 Eylül'de sona erecek. Norm kadro fazlası öğretmenlerin atama sonuçları için gözler MEBBİS norm fazlası atama sonuç ekranına çevrildi. Peki, Norm fazlası öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 norm fazlası öğretmen atama başvuruları ve sonuç tarihine ilişkin detaylar…
Norm fazlası öğretmen atama sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmen yer değiştirme takvimine göre öğretmenlerin tercih başvuruları 4 Eylül'de başladı ve 7 Eylül saat 16.00'da sona erecek. Gözler Norm fazlası öğretmen atama sonuçlarına çevrildi. Öğretmenler, atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeni görev yerlerini MEBBİS üzerinden ve ilgili il milli eğitim müdürlüklerinin resmi duyurularından öğrenebilecek. Peki, Norm fazlası öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 2026 Ağustos norm kadro fazlası öğretmen atama sonuçları tarihine ilişkin merak edilenler...
NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılı Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmen atama sonuçları 8 Eylül 2026 Salı günü ilan edilecek. Öğretmenlerin tercihleri, belirlenen başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirmeye alınacak.
Atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte norm kadro fazlası öğretmenlerin yeni görev yerleri de belli olacak. Öğretmenler sonuçlarını MEBBİS üzerinden ve bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip edebilecek.
2026 NORM FAZLASI ATAMA TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığının 2026 Ağustos dönemi için belirlediği takvim doğrultusunda norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme süreci belirli tarihlerde yürütülüyor.
Tercih başvuruları: 4-7 Eylül 2026
Son başvuru tarihi: 7 Eylül 2026 saat 16.00
Atama sonuçlarının ilanı: 8 Eylül 2026
İlişik kesme işlemleri: 9 Eylül 2026
Bu takvime göre tercih döneminin ardından sonuçlar kısa süre içinde öğretmenlerin erişimine açılacak.
NORM FAZLASI ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILDI?
Norm kadro fazlası öğretmenler, başvuru sürecinde MEBBİS üzerinden kendileri için açılan tercih ekranını kullandı. Öğretmenler, alanları ve hizmet puanları doğrultusunda tercih edebilecekleri eğitim kurumlarını sıraladı.
Tercihlerin tamamlanmasının ardından atama işlemleri Bakanlığın belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin başvuru ve tercih bilgilerinin yanı sıra hizmet puanı gibi kriterler de değerlendirme sürecinde dikkate alınacak.
NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN ATAMASI NASIL YAPILACAK?
Norm kadro fazlası öğretmenlerin atamalarında ilgili mevzuatta yer alan hükümler uygulanacak. Yer değiştirme işlemlerinde öncelikli kriterlerden biri hizmet puanı olacak.
Hizmet puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi gibi kriterler devreye girecek. Tercihleri doğrultusunda herhangi bir eğitim kurumuna yerleşemeyen veya ilgili duyuruda belirtilen koşullar kapsamında tercih yapmayan öğretmenler için ise resen atama süreci uygulanabilecek.
NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER İLİŞİKLERİNİ NE ZAMAN KESECEK?
Atama sonuçlarının 8 Eylül 2026'da açıklanmasının ardından yeni görev yerlerine geçiş süreci başlayacak. MEB takvimine göre norm kadro fazlası öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 9 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.