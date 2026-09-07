Norm fazlası öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB norm kadro fazlası atama takvimi açıklandı!

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN ATAMASI NASIL YAPILACAK?

Norm kadro fazlası öğretmenlerin atamalarında ilgili mevzuatta yer alan hükümler uygulanacak. Yer değiştirme işlemlerinde öncelikli kriterlerden biri hizmet puanı olacak.

Hizmet puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi gibi kriterler devreye girecek. Tercihleri doğrultusunda herhangi bir eğitim kurumuna yerleşemeyen veya ilgili duyuruda belirtilen koşullar kapsamında tercih yapmayan öğretmenler için ise resen atama süreci uygulanabilecek.