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Norveç, Nazi subaylarıyla ilişki kuran kadınlardan özür diledi

Norveç, İkinci Dünya Savaşı işgali sırasında Nazi askerleriyle ilişki kuran Norveçli kadınlara uygulanan 'utanç verici muamele' nedeniyle özür diledi. Tarihi özrü, Norveç Başbakanı Erna Solberg diledi

18.10.2018 - 14:00 | Güncelleme: İHA

Norveç Başbakanı Erna Solberg, Birleşmiş Milletler (BM) Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nin 70. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Alman askerleri ile ilişkileri olan veya olduklarından şüphelenilen genç Norveçli kızlar ve kadınlar utanç verici muamelelerin kurbanı oldu. Bugün, hükümet adına özürlerimi sunmak istiyorum" dedi. Solberg, "Bazıları için sadece bir gençlik aşkıydı, bazıları hayatlarının aşkını bir düşman askerle yaşadı, bazıları için ise masum bir flörttü ama bu hayatlarının geri kalanında iz bıraktı" açıklamasında bulundu.

"ALMAN KIZLAR" DENİYORDU, SAYILARI 30-50 BİNDİ

Norveç'teki Holokost ve Azınlık Çalışmaları Merkezi'ne göre o dönemde 'Alman kızlar' olarak adlandırılan 30 bin ila 50 bin Norveçli kadın, işgalci askerlerle birlikte olmakla suçlandı. 'Alman kızlar' olarak etiketlenen kadınlar, Almanya'nın 8 Mayıs 1945 tarihinde teslim olması ve Norveç'in yeniden özgürlüğüne kavuşması sonrasında yasa dışı gözaltı, işlerinden çıkarılma ve vatandaşlıktan atılma da dahil olmak üzere kamusal aşağılama ve resmi baskılara maruz kaldı.

ALMAN KADINLARLA EVLENEN ERKEKLER CEZALANDIRILMADI

İHA'nın haberine göre Holokost ve Azınlık Çalışmaları Merkezi'nden tarihçi Guri Hjeltnes, "Alman askerleri ile kişisel ilişkileri olan kadınların Almanların işgal çabalarına yardım ettiklerini söyleyemeyiz. Onların suçları toplumsal kuralları ve ahlaki standartları ihlal etmekti. Savaşçılardan daha da sert bir şekilde cezalandırıldılar" diye konuştu. Hjeltnes, buna rağmen işgal sırasında Alman kadınlarla evlenen 28 Norveçli erkeğin hiçbir şekilde vatandaşlıktan çıkarılmadığını söyledi.
O dönemde doğan yaklaşık 10 bin ila 12 bin çocuğun babalarının Alman olduğu düşünülüyor. Çocuklardan birçoğunun intikam hedefi haline geldiği, bakıcı ailelere verildiği veya kurumlarda hapsedildiği biliniyor.

AİHM, ÇOCUKLARIN DAVASINI KABUL ETMEDİ

Bir grup savaş çocuğu, Norveç hükümetini 2007'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikâyet etti ancak davaları zaman aşımı nedeniyle kabul edilemez olarak nitelendirildi.

Nisan 1940'tan sonra 300 binden fazla Alman askeri Norveç'i işgal etti. Nazi SS Şefi Heinrich Himmler, Norveçli kadınları 'tanrıça' olarak nitelendirerek, Nazi birliklerinin onlarla ilişkilerini teşvik etti. Almanya dışındaki ilk “Lebensborn” üreme merkezi, Aryan ırkı ideolojisini desteklemek için 1941'de Norveç'te kuruldu. 2000 yılında Norveç, Norveçli annelerin ve Alman askerlerinin doğurduğu tahmin edilen çocuklardan resmi olarak özür diledi.

 

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