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        Haberler Dünyadan Norveç Prensesi Martha'ya içki üretimi soruşturması - Magazin haberleri

        Norveç Prensesi Martha'ya içki üretimi soruşturması

        Norveç Prensesi Martha Louise hakkında kraliyet ünvanını kullanarak alkol tasarladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 13:41 Güncelleme: 28.07.2024 - 13:41
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        Norveç Prensesi Martha Louise, iki yıl önce kraliyet görevlerinden feragat etse de ünvanını ticari olarak kullanması, başını derde soktu.

        ABD'li nişanlısı Durek Verrett ile gelecek ay evlenecek olan Martha Louise, adını içki şişesinde kullandığı için hakkında soruşturma başlatıldı.
        Nişanlısıyla ortak proje olarak geliştirdikleri içki nedeniyle Norveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi'nin radarına takılan Prenses'in, kraliyet ünvanını ticari bağlamda kullanmasına izin verilmiyor.

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        Martha Louise ile Durek Verrett, düğünlerine özel olarak OHD firmasıyla içki tasarladı. İçkinin etiketinde; "Bu cini Prenses Martha Louise ve Durek Verrett'in Ağustos 2024'te Geiranger'deki düğünü için hazırladık" ifadesi yer alıyor. İçkide Prenses Martha'nın adının kullanılması hukuki sorun yarattı.

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        Prensesin sözcüsü Carina Scheele Carlsen, ünvanın kullanılmasının hata olduğunu belirterek gelecek üretimlerden ibarenin kaldırılacağını söylemişti. Ancak yine de Prenses Martha, sorgulanmaktan kurtulamadı.

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        İçki üreticisi şirketin, Norveç Sağlık İşleri Dairesi'ne yazdığı ve Norveç basınına yansıyan bir mektuba göre çift, etiket tasarım sürecine dahil oldu. Üretici ayrıca, düğün için bir içki yapıp onu devlet tarafından işletilen alkol perakendecisinde satışa sunmanın da Prenses Martha'nın kendi fikri olduğunu yazdı.

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        Kraliyet ailesi, olaya ilişkin yorum taleplerini reddetti. Norveç Sağlık İşleri Dairesi, Norveç'in alkollü içeceklerin reklamına yönelik yasağına uygunluğu denetleme görevinin bir parçası olarak davayı inceleyeceklerini doğruladı. Söz konusu mektubun soruşturmanın bir parçası olarak değerlendirildiği, incelemelerle ilgili kararın ağustos veya eylülde açıklanabileceği belirtildi.

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        Prenses Martha, iki yıl önce kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrıldığını ve Hollywood'da 'şaman' olarak tanınan, alternatif terapist ve iş insanı Durek Verrett ile nişanlandığını duyurmuştu.

        #Norveç Prensesi Martha
        #içki
        #alkol
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