Norveç'te deniz aygırına çok yaklaşan turiste 900 euro ceza

Yaban hayatının koruma altında olduğu Norveç'e bağlı takımada Svalbard'da bir turiste, deniz aygırına çok fazla yaklaştığı gerekçesiyle 900 euro para cezası verildi.

BBC'nin haberine göre, yaban hayatına onları rahatsız edecek şekilde yaklaşmanın yasak olduğu Svalbard'da, Polonya vatandaşı bir turist, fiyortta deniz aygırına yaklaşmak için buz kütlesinin üzerine çıktı.

Bölge sakinleri, deniz aygırına birkaç metre yaklaşan kişiyi yetkililere bildirirken fotoğraf çekmek istediği belirtilen turiste 900 euro para cezası verildi.

Svalbard, bölgede bahar ve yaz aylarında turistler tarafından sıklıkla tercih edilen cazibe merkezleri arasında yer alıyor.