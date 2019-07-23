Eğitim ve Uyum Bakanı Jan Tore Sanner, katliamın 8. yılı nedeniyle başkent Oslo'da düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, "22 Temmuz (saldırıların yaşandığı gün) bugünkü ve gelecekteki neslin öğrenmesi için kaçınılmaz olarak okul müfredatına girecek. Bunun olacağını asla düşünmezdik, ancak oldu. Ve olduğu için de, bu bir kez daha yaşanabileceği anlamına gelir. Tam da bu yüzden tutumların ve hareketlerin farkında olmamız, gerektiği şekilde onları üstesinden gelmemiz önem taşıyor" diye ekledi.

Anders Behring Breivik, Temmuz 2011'de başkent Oslo'da ve Norveç'e bağlı Utoya Adası'ndaki gençlik kampına düzenlediği terör saldırılarında 77 kişiyi öldürmüş, 242 kişiyi yaralamıştı.

Çoğu çocuk 77 kişinin katili 37 yaşındaki Breivik, Norveç'te en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edilmişti.