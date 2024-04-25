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        Haberler Dünyadan Nostaljik komedi 9'dan 5'e yeniden çevriliyor - Magazin haberleri

        Nostaljik komedi 9'dan 5'e yeniden çevriliyor

        Jennifer Aniston'ın yapım şirketi, iş yerinde cinsiyetçiliği konu alan 1980 yapımı Jane Fonda, Dolly Parton ve Lily Tomlin komedisi '9'dan 5'e'yi (9 to 5) Diablo Cody'nin senaryosuyla yeniden çekecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 16:29 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:29
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        Yeniden 9'dan 5'e
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        Jennifer Aniston'ın yapım şirketi Echo Films, 1980 yapımı klasik komedi '9'dan 5'e'yi (9 to 5) günümüz izleyicileri için yeniden çekecek. Bir zamanlar Jane Fonda, Lily Tomlin ve Dolly Parton'ın başrolleri paylaştığı dizinin yeniden çevriminde senaryoyu, 'Juno', 'Genç Yetişkin' gibi yapımların yazarı Diablo Cody kaleme alıyor.

        Yeni filmin senaryosu ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Ancak 1980 tarihli orijinal film, bir ofisteki "cinsiyetçi, bencil, yalancı, ikiyüzlü bağnaz" patronlarından intikam almak için bir araya gelen üç kadın meslektaşa odaklanıyordu. Senaryosunu Patricia Resnick'in, yönetmenliğini de Colin Higgins'in yaptığı filmde Dabney Coleman da rol almıştı.

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        Film 100 milyon doların üzerinde hasılat yapmıştı ve aynı adlı tema şarkısı iki hafta boyunca ABD'de bir numaraya yükselerek, şarkıcı Dolly Parton'ın oyunculuk kariyerinin başlamasına yardım etmişti. Film, 2009'da Broadway'de açılan, Parton'ın yeni şarkılarının yer aldığı beş bölümlük bir yan TV dizisi ve bir sahne müzikali ortaya çıkarmıştı.

        Film, aynı zamanda 2011 yapımı 'Patrondan Kurtulma Sanatı' (Horrible Bosses) adlı filme de ilham vermişti. Jennifer Aniston'ın başrolde yer aldığı filmde üç arkadaş, mutluluklarını engellediğini düşündükleri aşağılık patronlarından kurtulmaya ve onu öldürmeye karar veriyordu.

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        #Jennifer Aniston
        #film
        #komedi
        #Jane Fonda
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