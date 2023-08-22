Noterde fark edildi! 20 milyonluk arsayı sahte evrakla satacaktı

Bahçelievler'de sahte evrakla Emine G.´ye ait 20 milyon liralık 2 arsayı satmaya çalışan emlakçı Uğur K., noterde görevlilerin evrakların sahte olduğunu fark etmesiyle suçüstü yakalandı.

DHA'nın haberine göre Uğur K. ile işbirliği yaptığı belirlenen Kazım Ç. ve Ahmet B. Bağcılar´da, Adem A. ise Bakırköy´de gözaltına alındı. Şüphelilerden 2´si tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 17 Ağustos Perşembe günü Siyavuşpaşa Mahallesi´ndeki bir noterde meydana geldi. Elindeki sahte evraklarla notere gelen emlakçı Uğur K., Emine G.´nin üzerine kayıtlı olan yaklaşık 20 milyon değerindeki 2 arsayı E.A.'ya satacağını söyledi. Evrakları inceleyen Bahçelievler Tapu Müdürü, Emine G.´nin üzerine kayıtlı olan mülklerin satış yetkisinin Adem A.´ya vekaleten verildiğini ancak Adem A.´nın da daha sonra satış yetkisini bir avukata vekaleten verdiğini gördü.

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Evrakların sahte olabileceğinden şüphelenen tapu müdürü, Adem A.´nın satış için avukata vekalet verdiği Bakırköy´deki noteri aradı. Buradan istediği cevapları alamayan tapu müdürü bunun üzerine 2013 yılında ilk vekaletin gerçekleştiği il olan Denizli Tapu Müdürlüğü´nü aradı. Buradan evrakların sahte olabileceğine dair bilgi alan tapu müdürü, önce satışı gerçekleştirmek isteyen emlakçıya randevu verdi. Tapğu müdürü sahtecilikle ilgili Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini de bilgilendirdi.