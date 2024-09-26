Novakid İngilizce Öğrenen Gençlerden Oluşan Küresel Bir Topluluk Kuruyor

Novakid World Kids Academy çocukların İngilizce öğrenme ve pratik yapma yöntemlerinde devrim yaratıyor!

50'den fazla ülkeden öğrenciler artık dinleme becerilerini artırmak, telaffuzlarını geliştirmek ve harika aksanlar oluşturmak için canlı uluslararası gruplarda İngilizce konuşma pratiğinin tadını çıkarabiliyor. 4-6 öğrenciden oluşan küçük gruplar halinde dünya çapındaki akranlarıyla bağlantı kurarak dil öğrenmeyi doğal ve eğlenceli hale getiren gerçek sohbetlere dâhil oluyorlar.

Ebeveynlerin ihtiyaçlarını anlamak bizim merkezimizde yer alıyor. Ebeveynlerin %47'si çocuklarının daha fazla İngilizce konuşmasını istediklerini ifade ediyor. Novakid, herhangi bir uluslararası okuldan daha iyi ve geleneksel sınıfların ötesine geçen bir çevrimiçi deneyim sunarak bu beklentileri aşıyor.

Şimdiden 17.000'den fazla çocuk dinamik çevrimiçi topluluğumuza katıldı ve gerçek anlamda uluslararası bir ortamda İngilizce pratiği yapıyor. Ebeveynler, çocuklarının güven kazandığını, arkadaş edindiğini ve temel İngilizce iletişim becerilerini geliştirdiğini görmeyi seviyor.

Farklı aksanlara ve kültürel geçmişlere sahip nitelikli anadili İngilizce olan öğretmenler

Gerçek anlamda kişiselleştirilmiş öğrenme için her çocuğun hızına uyum sağlayan yapay zeka odaklı araçlar

Çocukların ilgisini canlı tutmak için görevler aracılığıyla interaktif konuşma pratiği

Kişisel bir yaklaşım için konuşma süresi ve duygu algılama algoritmaları

Her öğrencinin konuşma fırsatı bulmasını sağlamak için mini gruplar (en fazla 6 çocuk)

Benzeri olmayan bir öğrenme deneyimi

Her eğlenceli ve ilgi çekici ders, İngilizce pratiğini hem eğlenceli hem de etkili hale getirmek için tasarlanmıştır. Çocuklar, dünyanın dört bir yanından gelen akranlarıyla etkileşim kurma fırsatına sahip olarak küresel bir topluluk duygusu geliştirirler. Bu dersler sayesinde çocuklar temel dil becerilerini geliştirir ve aktif dinlemeyi, anlaşılır konuşmayı ve otantik aksanları öğrenirler.

Ilana, 9 yaşında bir çocuğun annesi: “Novakid çocuğumun öğrenme deneyimini değiştirdi. Daha motive oldu, dünyanın dört bir yanından arkadaşlarıyla İngilizce pratik yapmaktan hoşlanıyor ve konuşma becerileri önemli ölçüde gelişti!”