Kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından bazı işlemlerin yapılabilmesi için vatandaşlardan istenen belgelerden biri de nüfus kayıt örneği...

Nüfus kayıt örneği, kişinin kimlik bilgileri ve aile bilgisini içeren bir detaylı bir belgedir. Nüfus kayıt örneğinizi alabilmek için valilik veya kaymakamlık binalarında bulunan nüfus müdürlüklerine giderek kimlikle başvuruda bulunmanız gerekiyor.

Nüfus kayıt örneği kolay hızlı ve kolay bir şekilde e-Devlet sistemi üzerinden de alınabiliyor.

Bu işlem için e-Devlet sistemine T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile birlikte giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme giriş yaparak e-hizmetler bölümünde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında işlem yapabilirsiniz.

e-DEVLET'TEN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ALMA

- e-Devlet sistemine T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile birlikte giriş yapın.

- Sistemde e-hizmetler bölümünde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında bulunan "Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama" sekmesine tıklayın.

- Açılan pencerede birkaç maddelik bildirimler yer alıyor. Altta bulunan ‘Yukarıda bilgilendirme yazısını okudum’ kutucuğunu işaretledikten sonra işleme devam edin.

- İşlem sırasında bu belgeyi ne için alacağınıza dair bir soru soruluyor. Sistemin size sunduğu seçeneklerden birini seçip işaretledikten sonra sistem, nüfus kayıt örneği belgesini barkodlu olarak oluşturuyor.

- Oluşturulan barkodlu belgenin çıktısını alabilir, talep eden kurum veya kuruluşa teslim edebilirsiniz.

BİR GÜN İÇİNDE BİR BELGE

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var: e-Devlet üzerinden bir gün içerisinde bir kez belge oluşturulur ve oluşturulan belgenin geçerlilik süresi yaklaşık bir aydır.

Nüfus kayıt örneğinizi sorgulamak ve almak için aşağıdaki linki kullanarak, işleminizi çok daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

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