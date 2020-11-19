Nüfuslarına Göre Ülkeler Listesi

Dünya nüfusu her geçen gün artıyor ancak yaşanan ölümlerden ya da farklı sebeplerden dolayı artış hızında yavaşlama devam ediyor. Dünya genelindeki nüfus artışındaki gözlemlenen yavaşlama, 1970 yılında % 2.07 artan dünya nüfusu 1980 yılında %1.79, 1990 yılında %1.81, 2000 yılında %1.33, 2010 yılında %1.24, 2017 yılında %1.12, 2019 yılında %1.08 artış gösterirken 2020 yılında da %1.08 oranında artmış olması bekleniyor.
01.01.2020 nüfus sayımında Türkiye nüfusunun 2019 yılında belirlenen % 1.5 lik artışla 83 154 997 kişi olarak sayıldı ve Dünya ortalamasının üzerinde büyümeye devam etti.
Dünya Nüfusunun 2020 yılı sayımında 7,794,798,739 kişi olduğu tahmin edilirken ülkelerin güncel nüfus sıralaması ve Dünya nüfusuna oranına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
SN
ÜLKE
NÜFUS
DÜNYA
1
Çin
1.402.340.000
% 18.30
2
Hindistan
1.361.160.000
% 17.50
3
ABD
329.661.000
% 4.30
4
Endonezya
266.890.900
% 3.44
5
Pakistan
220.652.000
% 2.77
6
Brezilya
211.685.000
% 2.74
7
Nijerya
206.392.500
% 2.54
8
Bangladeş
168.029.000
% 2.16
9
Rusya
146.877.088
% 1.93
10
Japonya
125.560.000
% 1.66
11
Meksika
127.982.528
% 1.63
12
Filipinler
108.466.000
% 1.39
13
Mısır
100.532.000
% 1.27
14
Etiyopya
94.352.000
% 1.24
15
Vietnam
93.700.000
% 1.23
16
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
82.521.653
% 1.09
17
İran
82.300.000
% 1.07
18
Türkiye
83.154.997
% 1.07
19
Almanya
82 003 882
% 1.06
20
Fransa
67.201.000
% 0.88
21
Tayland
66.061.000
% 0.87
22
Birleşik Krallık
65.648.000
% 0.86
23
İtalya
60.498.707
% 0.80
24
Güney Afrika
56.717.000
% 0.75
25
Myanmar
53.370.609
% 0.70
26
Tanzanya
51.557.365
% 0.68
27
Güney Kore
51.446.201
% 0.68
28
Kenya
49.699.862
% 0.65
29
Kolombiya
49.639.200
% 0.65
30
ispanya
46.549.045
% 0.61
31
Arjantin
44.044.811
% 0.58
32
Ukrayna
42.403.027
% 0.56
33
Cezayir
41.697.498
% 0.55
34
Sudan
40.782.742
% 0.54
35
Polonya
38.422.346
% 0.51
36
Irak
38.274.618
% 0.50
37
Uganda
37.673.800
% 0.50
38
Kanada
37.023.500
% 0.48
39
Fas
34.586.500
% 0.45
40
Suudi Arabistan
32.612.641
% 0.43
41
Malezya
32.412.000
% 0.43
42
Özbekistan
32.345.000
% 0.43
43
Peru
31.826.018
% 0.42
44
Venezuela
31.431.164
% 0.41
45
Afganistan
29.724.323
% 0.39
46
Gana
28.956.587
% 0.38
47
Mozambik
28.861.863
% 0.38
48
Nepal
28.825.709
% 0.38
49
Angora
28.359.634
% 0.37
50
Yemen
28.250.000
% 0.37
51
Madagaskar
25.571.000
% 0.34
52
Kuzey Kore
25.491.000
% 0.34
53
Avustralya
24.817.500
% 0.32
54
Fildişi Sahili
24.294.750
% 0.32
55
Tayvan
23.572.049
% 0.31
56
Kamerun
23.248.044
% 0.31
57
Sri Lanka
21.444.000
% 0.28
58
Nijer
20.651.070
% 0.27
59
Romanya
19.638.000
% 0.26
60
Burkina Faso
19.632.147
% 0.26
61
Mali
18.542.000
% 0.24
62
Suriye
18.270.000
% 0.24
63
Kazakistan
18.157.100
% 0.24
64
Şili
17.574.003
% 0.23
65
Malawi
17.373.185
% 0.23
66
Hollanda
17.198.100
% 0.22
67
Ekvador
16.935.000
% 0.22
68
Zambiya
16.405.229
% 0.22
69
Guatemala
16.176.133
% 0.21
70
Kamboçya
15.848.495
% 0.21
71
Senegal
15.726.037
% 0.21
72
Çad
14.900.000
% 0.20
73
Somali
14.742.523
% 0.19
74
Zimbabve
14.542.235
% 0.19
75
Güney Sudan
11.868.209
% 0.16
76
Ruanda
11.809.300
% 0.16
77
Gine
11.702.692
% 0.15
78
Tunus
11.446.300
% 0.15
79
Belçika
11.399.335
% 0.15
80
Küba
11.239.224
% 0.15
81
Bolivya
11.145.770
% 0.15
82
Benin
11.002.578
% 0.14
83
Haiti
10.911.819
% 0.14
84
Yunanistan
10.768.193
% 0.14
85
Çek Cumhuriyeti
10.597.473
% 0.14
86
Burundi
10.400.938
% 0.14
87
Portekiz
10.309.573
% 0.14
88
Dominik Cumhuriyeti
10.169.172
% 0.13
89
İsveç
10.112.669
% 0.13
90
Ürdün
10.077.320
% 0.13
91
Azerbeycan
9.867.250
% 0.13
92
Macaristan
9.797.561
% 0.13
93
Belarus
9.491.900
% 0.12
94
Birleşik Arap Emirlikleri
9.400.000
% 0.12
95
Tacikistan
8.931.000
% 0.12
96
Honduras
8.866.351
% 0.12
97
Avusturya
8.823.054
% 0.12
98
İsrail
8.819.660
% 0.11
99
İsviçre
8.465.234
% 0.11
100
Papua Yeni Gine
8.151.300
% 0.11
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