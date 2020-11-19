Nüfuslarına Göre Ülkeler Listesi

Dünya nüfusu her geçen gün artıyor ancak yaşanan ölümlerden ya da farklı sebeplerden dolayı artış hızında yavaşlama devam ediyor. Dünya genelindeki nüfus artışındaki gözlemlenen yavaşlama, 1970 yılında % 2.07 artan dünya nüfusu 1980 yılında %1.79, 1990 yılında %1.81, 2000 yılında %1.33, 2010 yılında %1.24, 2017 yılında %1.12, 2019 yılında %1.08 artış gösterirken 2020 yılında da %1.08 oranında artmış olması bekleniyor.

01.01.2020 nüfus sayımında Türkiye nüfusunun 2019 yılında belirlenen % 1.5 lik artışla 83 154 997 kişi olarak sayıldı ve Dünya ortalamasının üzerinde büyümeye devam etti.

Dünya Nüfusunun 2020 yılı sayımında 7,794,798,739 kişi olduğu tahmin edilirken ülkelerin güncel nüfus sıralaması ve Dünya nüfusuna oranına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.