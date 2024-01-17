Nüfusun 25'e düştüğü mahallede 'kedi yuvası' yaptırdı

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Kediler bizim evladımız gibi. Bunlar, bizim evimizin bir parçası; evlatlarımız gibi. Bunlar da bir can. Kediler dışarıda aç kalıp, üşüyünce içim sızlıyor. Bunlara böyle bir gayret gösteriyoruz" dedi.

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"HAYVANLARIMIZ AİLEMİZİN BİR FERDİ GİBİ" 42 yaşındaki Fatma Metin ise "Kedilerimiz kışın köyde aç kalıyor. Biz de burada hayırseverlerin de desteğiyle mama alıp, beslemeye başladık. Hayvanlarımız ailemizin bir ferdi gibi. Hayvanseverlerden bunları beslemelerini ve bakmalarını istiyoruz. Bunlar aynı insanlar gibi konuşuyor. Lütfen kedilerimize bakalım" diye konuştu.