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        Haberler Yaşam Nüfusun 25'e düştüğü mahallede 'kedi yuvası' yaptırdı

        Nüfusun 25'e düştüğü mahallede 'kedi yuvası' yaptırdı

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Keşlik Mahallesi'nin 50 yaşındaki muhtarı Emir Metin, nüfusun kış aylarında 25'e düştüğü mahallede kedilerin mağdur olmaması için muhtarlık binasının önüne 2 katlı 'kedi yuvası' yaptırdı. Muhtar Metin, "Bunlar, bizim evimizin bir parçası; evlatlarımız gibi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:14
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        Eşi Fatma ile mahalledeki 30 kediyi besleyen Keşlik Mahallesi muhtarı Emir Metin, nüfusun kış aylarında 25'e düştüğü mahallede hayvanların mağdur olmaması için muhtarlık binasının önüne 'kedi yuvası' yaptırdı.

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        Hayırseverlerin de desteğiyle kedilerin mama ihtiyacını karşılayan Metin, herkesten hayvanlara karşı duyarlı olmalarını istiyor. Emir Metin, "Burada kışın kedilerimiz mağdur oluyor, aç kalıyor. Bunları düşünerek 2 katlı bir kedi yuvası yaptık. Kedi evi oldu. Bunların içine mama koyuyoruz. Kediler içine girip çıkıp yiyeceklerini yiyor. İçine su koyuyoruz. Bunlar, bizim canlarımız.

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        Bunların aç kalmaması için elimizden gelen fedakarlığı yapıyoruz. Belediye başkanımız ve hayırseverler ilgilenip, yardımcı oluyor. Mama gönderiyorlar. Bunları mağdur etmemek için böyle bir girişimde bulunup, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

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        Kediler bizim evladımız gibi. Bunlar, bizim evimizin bir parçası; evlatlarımız gibi. Bunlar da bir can. Kediler dışarıda aç kalıp, üşüyünce içim sızlıyor. Bunlara böyle bir gayret gösteriyoruz" dedi.

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        "HAYVANLARIMIZ AİLEMİZİN BİR FERDİ GİBİ"

        42 yaşındaki Fatma Metin ise "Kedilerimiz kışın köyde aç kalıyor. Biz de burada hayırseverlerin de desteğiyle mama alıp, beslemeye başladık. Hayvanlarımız ailemizin bir ferdi gibi. Hayvanseverlerden bunları beslemelerini ve bakmalarını istiyoruz. Bunlar aynı insanlar gibi konuşuyor. Lütfen kedilerimize bakalım" diye konuştu.

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        Mahalle sakini İşver Metin de hayvanların aç kalmadığını belirterek, "Kış ayları gelince mahallemizdeki sakinler azalıyor. Mahalledeki kedi sayısı da oldukça fazla. Köy muhtarımız, kedi evi yaptı. Onlarla ilgileniyor. Hayvanlarımız aç kalmıyor" dedi.

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