Nuh Tepesi nerede? Nuh Tepesi hangi şehirde, ilde, bölgede?

Bu yazımızda, Nuh Tepesi nerede? sorusunu iki farklı düzlemde ele alıyoruz. İlk olarak, bu ismin popülerleşmesini sağlayan filmin kurgusal evrenindeki yerini ve sembolizmini inceliyoruz. İkinci olarak ise, filmin çekimlerinin yapıldığı ve bu kurgusal tepeye ilham veren gerçek coğrafi mekanlar olan Çanakkale'nin kırsal bölgelerine değiniyoruz. Bu sayede, Nuh Tepesi'nin hem sanatsal bir metafor olarak anlamını hem de fiziki dünyadaki karşılığını ortaya koyuyoruz.

NUH TEPESİ NEREDE?

Nuh Tepesi nerede? sorusunun ilk cevabı, Cenk Ertürk'ün yönettiği "Nuh Tepesi" filminin kurgusal evrenindedir. Filmde Nuh Tepesi, karakterlerin çocukluğunun geçtiği, isimsiz bir Anadolu köyünde yer alan, üzerinde tek bir ağaç bulunan sembolik bir yükseltidir. Bu tepe, filmin ana karakterlerinden biri olan ve ölümcül bir hastalığa yakalanan İbrahim'in (Haluk Bilginer), kendi elleriyle diktiğini iddia ettiği bu ağacın altına gömülme vasiyetinin merkezinde yer alır.

Ancak tepenin bu "konumu", basit bir mezar yeri olmanın çok ötesinde bir anlam taşır. Köy halkı, tepedeki ağacın bizzat Nuh Peygamber tarafından Tufan'dan sonra dikildiğine inanmaktadır ve bu nedenle tepeyi kutsal bir alan olarak görmektedir. Bu durum, İbrahim'in kişisel anısı ve son arzusu ile köylülerin kolektif inancı arasında bir çatışma yaratır. Dolayısıyla filmin kurgusal dünyasında Nuh Tepesi, hafıza ile inancın, birey ile toplumun ve modernite ile geleneğin karşı karşıya geldiği bir savaş alanının tam merkezinde yer alır.

NUH TEPESİ HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE YER ALIR? Nuh Tepesi'nin kurgusal dünyasından çıkıp gerçek dünyadaki izlerini aradığımızda, Nuh Tepesi hangi şehirde? sorusunun cevabı bizi Çanakkale iline götürür. Filmin çekimleri, büyük ölçüde Çanakkale'nin kırsal bölgelerinde, özellikle Yenice ve Ezine ilçelerine bağlı köylerde gerçekleştirilmiştir. Yönetmen ve yapım ekibi, filmin atmosferini ve anlatmak istediği hikayenin dokusunu en iyi yansıtacak doğal mekanları bu bölgede bulmuştur. Çanakkale'nin bu bölgeleri, engebeli arazileri, seyrek ağaçlı tepeleri ve otantik köy dokusuyla, filmde yaratılmak istenen o izole ve zamana sıkışmış Anadolu köyü atmosferi için ideal bir plato görevi görmüştür. Dolayısıyla, izleyicinin ekranda gördüğü "Nuh Tepesi" ve çevresi, aslında Çanakkale'nin Yenice ve Ezine ilçelerinin coğrafyasından seçilmiş ve bir araya getirilmiş farklı mekanların sinematik bir birleşimidir. Tek bir "Nuh Tepesi" olmasa da, filme ilham veren tepeler ve ağaçlar bu ilin sınırları içinde bulunmaktadır. NUH TEPESİ HANGİ BÖLGEDEDİR? Filmin çekildiği Çanakkale ili, coğrafi olarak Marmara Bölgesi'nde yer alır. Ancak Çanakkale, hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı olması ve Biga Yarımadası gibi kendine has coğrafi oluşumları barındırması nedeniyle iki bölgenin de özelliklerini taşıyan bir geçiş noktasındadır. Nuh Tepesi hangi bölgede? sorusunu çekim mekanları üzerinden cevapladığımızda, Marmara Bölgesi'nin güneybatı ucunun karakteristik özelliklerini görürüz.