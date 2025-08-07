Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Nuh Tepesi nerede? Nuh Tepesi hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Nuh Tepesi nerede? Nuh Tepesi hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Nuh Tepesi, Türkiye'de spesifik bir coğrafi mevkiden ziyade, yönetmen Cenk Ertürk'ün 2019 yapımı aynı adlı filmiyle sinematik ve sembolik bir anlam kazanan bir kavramdır. Bu isim, bir tepenin fiziki varlığından çok, bireysel hafıza ile kolektif inanç, bürokrasi ile gelenek ve bir baba ile oğul arasındaki karmaşık ilişki gibi temaları çağrıştırır. Dolayısıyla, Nuh Tepesi nerede? sorusu, harita üzerinde bir nokta aramaktan öte, bu kavramın doğduğu ve anlam kazandığı kurgusal ve gerçek dünyayı anlama çabasını ifade eder.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 12:11 Güncelleme: 07.08.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nuh Tepesi nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu yazımızda, Nuh Tepesi nerede? sorusunu iki farklı düzlemde ele alıyoruz. İlk olarak, bu ismin popülerleşmesini sağlayan filmin kurgusal evrenindeki yerini ve sembolizmini inceliyoruz. İkinci olarak ise, filmin çekimlerinin yapıldığı ve bu kurgusal tepeye ilham veren gerçek coğrafi mekanlar olan Çanakkale'nin kırsal bölgelerine değiniyoruz. Bu sayede, Nuh Tepesi'nin hem sanatsal bir metafor olarak anlamını hem de fiziki dünyadaki karşılığını ortaya koyuyoruz.

        NUH TEPESİ NEREDE?

        Nuh Tepesi nerede? sorusunun ilk cevabı, Cenk Ertürk'ün yönettiği "Nuh Tepesi" filminin kurgusal evrenindedir. Filmde Nuh Tepesi, karakterlerin çocukluğunun geçtiği, isimsiz bir Anadolu köyünde yer alan, üzerinde tek bir ağaç bulunan sembolik bir yükseltidir. Bu tepe, filmin ana karakterlerinden biri olan ve ölümcül bir hastalığa yakalanan İbrahim'in (Haluk Bilginer), kendi elleriyle diktiğini iddia ettiği bu ağacın altına gömülme vasiyetinin merkezinde yer alır.

        REKLAM

        Ancak tepenin bu "konumu", basit bir mezar yeri olmanın çok ötesinde bir anlam taşır. Köy halkı, tepedeki ağacın bizzat Nuh Peygamber tarafından Tufan'dan sonra dikildiğine inanmaktadır ve bu nedenle tepeyi kutsal bir alan olarak görmektedir. Bu durum, İbrahim'in kişisel anısı ve son arzusu ile köylülerin kolektif inancı arasında bir çatışma yaratır. Dolayısıyla filmin kurgusal dünyasında Nuh Tepesi, hafıza ile inancın, birey ile toplumun ve modernite ile geleneğin karşı karşıya geldiği bir savaş alanının tam merkezinde yer alır.

        NUH TEPESİ HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE YER ALIR?

        Nuh Tepesi'nin kurgusal dünyasından çıkıp gerçek dünyadaki izlerini aradığımızda, Nuh Tepesi hangi şehirde? sorusunun cevabı bizi Çanakkale iline götürür. Filmin çekimleri, büyük ölçüde Çanakkale'nin kırsal bölgelerinde, özellikle Yenice ve Ezine ilçelerine bağlı köylerde gerçekleştirilmiştir. Yönetmen ve yapım ekibi, filmin atmosferini ve anlatmak istediği hikayenin dokusunu en iyi yansıtacak doğal mekanları bu bölgede bulmuştur.

        Çanakkale'nin bu bölgeleri, engebeli arazileri, seyrek ağaçlı tepeleri ve otantik köy dokusuyla, filmde yaratılmak istenen o izole ve zamana sıkışmış Anadolu köyü atmosferi için ideal bir plato görevi görmüştür. Dolayısıyla, izleyicinin ekranda gördüğü "Nuh Tepesi" ve çevresi, aslında Çanakkale'nin Yenice ve Ezine ilçelerinin coğrafyasından seçilmiş ve bir araya getirilmiş farklı mekanların sinematik bir birleşimidir. Tek bir "Nuh Tepesi" olmasa da, filme ilham veren tepeler ve ağaçlar bu ilin sınırları içinde bulunmaktadır.

        REKLAM

        NUH TEPESİ HANGİ BÖLGEDEDİR?

        Filmin çekildiği Çanakkale ili, coğrafi olarak Marmara Bölgesi'nde yer alır. Ancak Çanakkale, hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı olması ve Biga Yarımadası gibi kendine has coğrafi oluşumları barındırması nedeniyle iki bölgenin de özelliklerini taşıyan bir geçiş noktasındadır. Nuh Tepesi hangi bölgede? sorusunu çekim mekanları üzerinden cevapladığımızda, Marmara Bölgesi'nin güneybatı ucunun karakteristik özelliklerini görürüz.

        Bu bölge, İstanbul gibi metropollerin yoğunluğundan uzak, daha çok tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomik yapıya sahip, engebeli ve ormanlık arazilerle kaplıdır. Filmin geçtiği Yenice ve Ezine civarı, bu yapıyı en net şekilde yansıtır. Bölgenin bu doğal ve az işlenmiş yapısı, Nuh Tepesi'nin hikayesindeki o ham, gerçekçi ve çatışmaya gebe atmosferi yaratmada kilit bir rol oynamıştır.

        NUH TEPESİ KONUMU NEDİR?

        Nuh Tepesi konumu nedir? sorusunu yanıtlarken sembolik ve fiziksel konumu birbirinden ayırmak gerekir.

        • Sembolik Konum: Filmde Nuh Tepesi, bir inatlaşmanın merkezinde konumlanır. Babanın kişisel geçmişine duyduğu inat, köylülerin dini inançlarına olan bağlılığı ve devletin bürokratik engelleri arasında bir kesişim noktasıdır. Konumu, modern insanın kökleriyle, inançla ve devletle olan sorunlu ilişkisinin bir metaforudur.
        • Fiziksel Konum: Gerçek dünyada, turistlerin ziyaret edebileceği, haritalarda işaretlenmiş resmi bir "Nuh Tepesi" yoktur. Film ekibi tarafından sanatsal bir gözle seçilen ve çekimler için kullanılan bu tepe veya tepeler, Çanakkale'nin kamuya açık olmayan, özel arazilerde yer alan herhangi bir yükseltisi olabilir. Bu nedenle, filmin yarattığı etkiyle "Nuh Tepesi'ni görmeye gitmek" isteyenler için belirli bir ziyaret noktası bulunmamaktadır. Onun konumu, sinemanın yarattığı bir ilüzyon ve sanatsal bir yorum olarak kalmaktadır.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üç kritik isim süreç komisyonuna sunum yapacak
        Üç kritik isim süreç komisyonuna sunum yapacak
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        Kapadokya'da görsel şölen
        Kapadokya'da görsel şölen
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!