        Haberler Sağlık Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji hizmetleri yönetmeliklerinde değişiklik Resmi Gazete'de | Sağlık Haberleri

        Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji hizmetleri yönetmeliklerinde değişiklik Resmi Gazete'de

        Sağlık Bakanlığınca, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji hizmetleri yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 14:20 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:20
        Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji hizmetleri yönetmeliklerinde değişiklik Resmi Gazete'de
        Bakanlıktan yönetmelik değişikliklerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 1219 sayılı kanunla sağlık meslek tanımına giren nükleer tıp teknikerlerinin görev alması hakkında ilk kez yeni hükümler getirildi.

        Nükleer tıp merkezlerinde çalışan mesul müdür ve merkez sorumlusunun görevleri genişletildi, kimlik kartlarına karekod zorunluluğu eklendi. Merkez sorumlusu ve uzman hekimlerin çalışma sınırları netleştirildi, 60 yaş üstü ve yüzde 60 engelli hekimler için istisna tanındı.

        Denetim hükümleri, Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik ile uyumlu hale getirildi. Nükleer tıp merkezlerinin planlanmasına ilişkin hükümler detaylandırıldı. Merkezlerin taşınma, birleşme, devir ve adres/isim değişiklikleri için ayrıntılı izin ve yenileme süreçleri tanımlandı. Yaptırımlar caydırıcı biçimde yeniden düzenlendi, usulsüz faaliyete devam eden merkezler için doğrudan müeyyide öngörüldü.

        Radyasyon Onkolojisi Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle de mesleğini serbest olarak icra eden radyasyon onkolojisi uzmanları tarafından açılan merkezler mevzuata dahil edildi.

        Taşınma, birleşme ve devir süreçleri ayrıntılı olarak düzenlendi. Uluslararası sağlık turizmi yetkilendirmesi eklendi. Merkez sorumlusu ve uzman hekimlerin çalışma sınırları netleştirildi, yaşlı ve engelli hekimler için kolaylık sağlandı.

        Mesul müdür ve merkez sorumlularının görevleri genişletildi, kimlik kartlarına karekod zorunluluğu getirildi. Denetim hükümleri, Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik ile uyumlu hale getirildi. Yasaklar ve yaptırımlar caydırıcı şekilde yeniden düzenlendi.

        Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre ise radyoloji merkezlerinin yalnızca il içi taşınmasına izin verildi. Merkez sorumlusu hekimlerin görev sınırları tek merkezle sınırlandırıldı, 60 yaş üstü ve yüzde 60 engelli hekimler için istisna getirildi.

        Personel kimlik kartlarına karekod zorunluluğu getirildi. Usulsüz faaliyette bulunan merkezler için yaptırımlar caydırıcı hale getirildi.

