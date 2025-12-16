Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji hizmetleri yönetmeliklerinde değişiklik Resmi Gazete'de

Bakanlıktan yönetmelik değişikliklerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 1219 sayılı kanunla sağlık meslek tanımına giren nükleer tıp teknikerlerinin görev alması hakkında ilk kez yeni hükümler getirildi.

Nükleer tıp merkezlerinde çalışan mesul müdür ve merkez sorumlusunun görevleri genişletildi, kimlik kartlarına karekod zorunluluğu eklendi. Merkez sorumlusu ve uzman hekimlerin çalışma sınırları netleştirildi, 60 yaş üstü ve yüzde 60 engelli hekimler için istisna tanındı.

Denetim hükümleri, Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik ile uyumlu hale getirildi. Nükleer tıp merkezlerinin planlanmasına ilişkin hükümler detaylandırıldı. Merkezlerin taşınma, birleşme, devir ve adres/isim değişiklikleri için ayrıntılı izin ve yenileme süreçleri tanımlandı. Yaptırımlar caydırıcı biçimde yeniden düzenlendi, usulsüz faaliyete devam eden merkezler için doğrudan müeyyide öngörüldü.