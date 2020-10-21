Her geçen gün yeni bir akımın başladığı internette, bu kez de Numara Komşusu akımı başladı. Oldukça merak uyandıran Numara Komşusu akımı ile ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını derledik...

NUMARA KOMŞUSU NEDİR?

Bir sosyal medya kullanıcısının tesadüfen aklına geldiğini söylemesi ve bunu denemesi üzerine internet ortamında hızla yayılan numara komşusu akımı sosyal medyanın yeniden gündeminde. Çok kısa bir süre içinde çok sayıda insanın numara komşusu olarak nitelendirdikleri kişilerle konuşmaları ve bu konuşmalardan çıkan eğlenceli sohbetler, akımın fenomene dönüşmesine neden oldu.

Kullanıcıların cep telefonlarının son hanesindeki rakamın bir üstüne veya bir altına denk gelen ve sahibi bilmedikleri numaralara mesaj göndermesine dayanan numara komşusu akımı, konuşmaların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

NUMARA KOMŞUSU NASIL BULUNUR?

Numara komşu ya da komşusu akımı için ilgili numara; kişinin kendi cep telefonu numarasının son hanesindeki rakamın bir üstünün veya bir altının değiştirilerek bu yeni numaraya mesaj atılması ile ortaya çıkıyor. Özellikle bu numaralara mesaj atan insanlar, bu sohbetlerden ortaya çıkan komik detayları ekran görüntüsü olarak Twitter’da paylaşmalarıyla yeni tartışmaların fitilini ateşlemiş oldu. Bazı kullanıcılar ise bu denemeleri sırasında ünlü kişilere denk geldiklerini iddia etti. Bir kullanıcının numara komşusu olarak denk geldiği kişinin de ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic olduğu iddia edildi.