"BİZİ LEVENT İLE BİRLİKTE ÇOK GÖRECEKSİNİZ"

Geçtiğimiz mart ayında boşandığı iş insanı Levent Veziroğlu ile birlikte Bodrum'a tatile giden Nur Fettahoğlu, konuyla ilgili "Bizi Levent ile birlikte çok göreceksiniz, kendisini çocuğumun babası. Biz çok iyi iki arkadaşız, başka bir durum yok" şeklinde açıklamada bulundu. İkilinin, Elisa Güzin adında bir kızı bulunuyor.