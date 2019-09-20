Geçtiğimiz hafta yeni sezon ilk bölümü yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizinin kadrosuna usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon katıldı.

Üçüncü sezonu büyük heyecanla beklenen Çukur, ekranlara hızlı bir giriş yaptı. İlk bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran dizinin yeni sezonu sürprizlerle devam ediyor. Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünün ilk sahnesinde usta oyuncu Salih Kalyon Aliço’nun babası olarak izleyicinin karşısına çıkıp herkesi şaşırtmıştı. Sürer’in canlandıracağı Fadik ile Çetinkaya’nın hayat vereceği Makbule karakteri hikayeyi nasıl etkileyeceği merak edilirken şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

‘Çukur’un üçüncü sezon ikinci bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 3. sezon 2. bölüm 1. tanıtımı: