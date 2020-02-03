Nur Tuğba Algül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Neler Oluyor Hayatta programı sunucusu Nur Tuğba Algül hakkında detaylar haberimizde..

NUR TUĞBA ALGÜL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Nur Tuğba Algül 15 Haziran 1983 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir.

Balıkesir Üniversitesi mezunudur. Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri aldı. SKY Türk kanalında gece haber bülteni sunuculuğu yaptıktan sonra 18 Nisan 2011'de sunucu olarak transfer olduğu NTV'de,canlı yayın arasında 7 Ağustos 2012'de yaptığı gaf nedeniyle bir süre ekrandan uzaklaştırıldı. Kasım 2014'te, NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e transfer oldu. Tv8'de yayınlanan Survivor Panorama adlı programın sunuculuğunu yaptı.

Mayıs 2015'te Mustafa Namlı ile evlenen Nur Tuğba Algül'ün iki çocuğu vardır.

Sunduğu programlar

2016-2018 Survivor Panorama (Sezon arası)

2018-günümüz Gel Konuşalım