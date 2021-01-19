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Nur Vergin kimdir? Nur Vergin son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vergin'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Nur Vergin kimdir? Nur Vergin son yolculuğuna uğurlandı

Sosyolog Prof. Nur Vergin, hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin'in Merkez Efendi Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Nur Vergin kimdir? İşte Nur Vergin'in hayatı...

NUR VERGİN KİMDİR?

Prof. Dr. Nur Vergin, 21 Eylül 1941 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençliğini yurt dışında geçiren Vergin, yükseköğrenimini sosyoloji alanında Paris Sorbonne Üniversitesi'nde 1973 yılında tamamladı.

Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne 1974 yılında asistan olarak giren Vergin, sosyoloji alanında doktora yaptı. Doçentliğe yükselerek 1980'de aynı üniversiteye bağlı Siyasal Bilimler Fakültesi'ne geçen Vergin, burada profesörlüğe yükseldi.

Prof. Dr. Nur Vergin ayrıca Bilkent ve Marmara üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.

Çeşitli uluslararası sosyal bilim derneklerine üye olan Vergin'in din ve politika konularında makaleleri, gazete ve dergilerde yayınlandı.

"Siyasetin Sosyolojisi" adlı kitabında, sosyal bilimlerdeki değişimin çok yavaş seyrettiği tezini çürüttü. Bilginin tıpta ya da mühendislik bilimlerinde olduğu gibi sık sık yenilenmediği görüşüne karşı, 1980'li yıllardan itibaren dünyada meydana gelen Sovyetler Birliği'nin çöküşü, uluslararası göçün patlaması, etnik savaşlar ve küreselleşen ekonomiyi ele aldı.

Siyasetin Sosyolojisi'nde klasik siyaset sosyolojisi teorisyenlerinin yanı sıra yeni arayışların Habermas, Foucault, Mouffe gibi birçok ismin çalışmalarına yer verdi.

Prof. Dr. Vergin, Industrialisation et Changement Social en Milieu Rural (1976),Siyasetin Sosyolojisi (1980),Türkiye'ye Tanık Olmak (1998),Din, Toplum ve Siyasal Sistem (2002),Siyasetin Sosyolojisi - Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar (2003) kitaplarını kaleme aldı.

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