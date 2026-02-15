Canlı
        Nurcan Çelik, son yolculuğuna uğurlandı

        Nurcan Çelik, son yolculuğuna uğurlandı

        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski futbolcularından ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Nurcan Çelik, son yolculuğuna uğurlandı.

        Giriş: 15.02.2026 - 16:36 Güncelleme: 15.02.2026 - 16:36
        Nurcan Çelik, son yolculuğuna uğurlandı
        Küçükçekmece Yeşilova Kemal Aktaş Stadı'ndaki uğurlamaya, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, milli futbolcular, Nurcan Çelik'in yakınları ve sevenleri katıldı.

        Küçükçekmece Akdeniz Spor'da son olarak teknik direktörlük yapan Çelik'in takımında yer alan futbolcuları, törende göz yaşlarını tutamadı.

        Nurcan Çelik'in naaşı, defnedilmek üzere memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine gönderildi.

        Kaza yapan araç köprünün korkuluklarında asılı kaldı

         Kaza yapan araç köprünün korkuluklarında asılı kaldı (İHA)

