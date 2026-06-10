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        Haberler Magazin Nureddin Nebati, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti - Magazin haberleri

        Nureddin Nebati, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti

        Geçirdiği ameliyat sonrası fizik tedavi sürecine devam eden İbrahim Tatlıses'i, Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Nureddin Nebati hastanede ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 19:38 Güncelleme:
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        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti

        Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve safra kesesinden ameliyat olmuştu. Tatlıses, 22 Nisan'da hastaneden taburcu olmuştu.

        Geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldığına dair haberlerle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, paylaştığı video ile 'iyiyim' mesajı vermişti.

        Tatlıses paylaşımında, "Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Ancak bildiğiniz gibi geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda, sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma daha güçlü devam edebilmek için kendi isteğim ve rızamla fizik tedavi programına başladım. Bazı haberlerde yer aldığı gibi hastaneye acil bir durum nedeniyle kaldırılmış ya da tedavi altına alınmış değilim" ifadelerini kullanmıştı.

        "KIYMETLİ ZİYARETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        74 yaşındaki şarkıcıyı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Nureddin Nebati ziyaret etti. Tatlıses o anları, "Sevgili Urfalı Bakanım Sayın Nureddin Nebati'ye kıymetli ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum" notuyla paylaştı.

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        #Nureddin Nebati
        #İbrahim Tatlıses
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