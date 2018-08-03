5 | 7

Bir yemekte buluşan üçlüye Yeşilçay'ın oyuncu yeğeni Buse Çelik te eşlik etti. Osman Nejat ile Kocabay'ın daha önce ayak üstü tanıştığı ancak ilk kez oturup yemek yedikleri ve uzun uzun sohbet ettikleri öğrenildi.