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        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay, İstanbul'u terk ediyor - Magazin haberleri

        Nurgül Yeşilçay, İstanbul'u terk ediyor

        Nurgül Yeşilçay, uzun süredir aşk yaşadığı Necati Kocabay ile Ortaköy Çarşamba Pazarı'nda görüntülendi. İstanbul'dan taşınma planlarının olduğunu söyleyen Yeşilçay, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 09:06 Güncelleme: 09.05.2025 - 09:16
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        İstanbul'u terk ediyor
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay, Ortaköy Çarşamba Pazarı'nda objektiflere yansıdı. Alışveriş yaparken basın mensuplarını görünce şaşıran Yeşilçay; "Aa yok artık... Arkadaşlar sizin burada ne işiniz var? Sizi hiç burada beklemiyordum, mahallemize hoş geldiniz" dedi.

        Elindeki sarı laleler dikkat çekince konuyla ilgili soruya yanıt veren Nurgül Yeşilçay; "Sarı lale seviyorum. Gül sevmiyorum. Sağ olsun aşkım da bana devamlı sarı lale alıyor" dedi.

        "PAZAR ALIŞVERİŞİNİ SEVİYORUZ"

        Oyuncu, gazetecilerin, "Pazara sık sık geliyor musunuz?" sorusuna; "Evet, devamlı geliyoruz. Cumartesi de var, perşembe günü de sosyete pazarı var, kıyafet satıyor" yanıtını verdi.

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        Nurgül Yeşilçay, Cem Özer ile evliliğinden dünyaya gelen ve yurt dışında yönetmenlik üzerine üniversite okuyan oğlu Osman Nejat Özer hakkında da konuştu. Yeşilçay; "Osman geldi, geri gitti. Çok iyi gördüm onu, alışmış ABD'ye... Sabahlara kadar oturduk konuştuk. Yönetmenlik okuduğu için çocuk entel oluyor, yapacak bir şey yok" dedi.

        "İÇİME SİNMİYOR"

        Yeni projelerde yer alıp almayacağıyla ilgili sorulara da yanıt veren Nurgül Yeşilçay; "Bu aralar o kadar çok senaryo okudum ki... Hiçbiri içime sinmiyor. Beğendiğim bir senaryo çıkmadı karşıma" ifadelerini kullandı.

        Dizilerdeki uzun sürelerin kendisini yorduğunu dile getiren Nurgül Yeşilçay; "Oynayabilir miyim bilmiyorum. Ben biraz daha 'Arkadaşlarım oynasın, ben izleyeyim' kafasındayım. Süreler çok uzadı, fazla çalışıyorsun. Bana zor geliyor artık" dedi.

        "İSTANBUL İLE EVLİLİĞİMİZ BİTTİ"

        Sevgilisi Necati Kocabay ile tatil planlarının olduğunu söyleyen Nurgül Yeşilçay; "Devamlı bir gidesimiz var. Mayısın sonunda gideriz" derken, İstanbul'dan temelli taşınmayı düşündüklerini açıkladı.

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        Nurgül Yeşilçay, konuyla ilgili "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi" diye konuştu.

        Yeni evlerinin yapım aşamasında olduğunu da belirten Nurgül Yeşilçay; "Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer" diyerek detay verdi.

        "HERKES EVLENİRSE BİR GAZLA EVLENİRİZ BELKİ"

        Nurgül Yeşilçay, ayrıca Necati Kocabay ile evlilik planlarının olup olmadığına dair sorulara da espriyle karşılık verdi; "Yeni eve yerleşince 'Artık evlendik' şeklinde bir paylaşım yaparız."

        Yeşilçay, gazetecilerin astrologların 2025'i 'evlilik yılı' ilan ettiğini hatırlatması üzerine "Herkes evlenirse bir gazla evleniriz belki" ifadelerini kullandı.

        Nurgül Yeşilçay daha sonra sevgilisine dönerek; "Şurada diz çöküp sana evlenme teklifi etsem ne yaparsın?" diye sordu. Necati Kocabay ise tebessüm ederek, "Yok artık... Ama neden olmasın?" yanıtını verdi.

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        #nurgül yeşilçay
        #Necati Kocabay
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