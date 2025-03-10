Nurgül Yeşilçay, 'Turkish Delight' akımına katıldı

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncalarından Türkan Şoray, oyunculuğunun yanı sıra zarafeti ve kendine özgü stiliyle de ilham vermeye devam ediyor. Son dönemde, Şoray’ın yıllardır ikonik hale gelen makyaj tarzı, 'Turkish Delight' (Türk lokumu) makyajı adıyla sosyal medyada viral oldu.

Birçok yabancı içerik üreticisi, bu makyajı deneyerek ünlü oyuncunun görünümüne benzemeye çalıştı. Kısa sürede Türkiye’de de yayılan akıma ünlü isimler de katıldı. REKLAM

Selin Şekerci - Larissa Gacamer Selin Şekerci, Larissa Gacamer, Selin Genç ve Elif Buse Doğan gibi isimler bu akımı deneyenler arasında yer aldı.

Selin Genç - Elif Buse Doğan Son olarak, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu trende katıldı.