Son olarak güzel oyuncu merak edilen zayıflama sırrını açıklamıştı. Yeşilçay, "Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum” dedi.