Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nuri Alço gözünden ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Nuri Alço kornea nakli oldu

        Geçtiğimiz nisan ayında beyin kanaması geçirerek ameliyat olan Nuri Alço, bu kez de gözünden operasyon geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 13:39 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço, kornea nakli ameliyatı geçirdi.

        2

        Nuri Alço'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        3

        Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, "Allah, neşeni daim etsin aşkım. Çok başarılı bir nakil ameliyatı oldu. 6 aydır görmeyen göz açıldı çok şükür. Bu son olsun bir daha hastalık yanıbaşından bile geçmesin inşallah" dedi.

        #Nuri Alço
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        İzmir'deki akım dehşetinde ön rapor: 2 kurumun ihmali var!
        İzmir'deki akım dehşetinde ön rapor: 2 kurumun ihmali var!
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        15 Temmuz'a küresel anma
        15 Temmuz'a küresel anma
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kupaların efendisi!
        Kupaların efendisi!
        AP'nin kritik haftası başlıyor
        AP'nin kritik haftası başlıyor
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Sol kanat ona emanet!
        Sol kanat ona emanet!
        Bensu'nun güneş banyosu
        Bensu'nun güneş banyosu
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?