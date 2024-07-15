Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, "Allah, neşeni daim etsin aşkım. Çok başarılı bir nakil ameliyatı oldu. 6 aydır görmeyen göz açıldı çok şükür. Bu son olsun bir daha hastalık yanıbaşından bile geçmesin inşallah" dedi.