Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: Bizim için çok değerli bir galibiyet - Rams Başakşehir Haberleri

        Nuri Şahin: Bizim için çok değerli bir galibiyet

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Alanyaspor karşısında çok değerli 3 puanla aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 19:47 Güncelleme: 21.02.2026 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bizim için çok değerli bir galibiyet"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti.

        "BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bizim için çok değerli bir galibiyet. Mağlubiyetten sonra bizim için çok önemliydi reaksiyon maçıydı. Takımın ilk yarıdaki oyunundan çok memnunum. İkinci yarı 3'ü bulamadık. Alanyaspor’u golle oyuna ortak ettik. Ama takımın geliştiğini son 20-25 dakikada gördük. Kalemizi koruduk. Çok fazla pozisyon vermedik. Bizim için çok değerli 3 puan aldık. Gayet memnunum. Yolumuza devam ediyoruz. Alanyaspor’a başarılar diliyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Atış poligonuna bitkin halde gelen tilki "Barut" polislerle dost oldu

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi Atış Bürosunda görevli polis memurları, atış poligonuna gelen "Barut" ismini verdikleri tilkiyle özel bir bağ kurdu. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi