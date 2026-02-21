Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti.

"BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bizim için çok değerli bir galibiyet. Mağlubiyetten sonra bizim için çok önemliydi reaksiyon maçıydı. Takımın ilk yarıdaki oyunundan çok memnunum. İkinci yarı 3'ü bulamadık. Alanyaspor’u golle oyuna ortak ettik. Ama takımın geliştiğini son 20-25 dakikada gördük. Kalemizi koruduk. Çok fazla pozisyon vermedik. Bizim için çok değerli 3 puan aldık. Gayet memnunum. Yolumuza devam ediyoruz. Alanyaspor’a başarılar diliyorum" dedi.