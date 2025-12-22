Nuri Şahin: Hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 5-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, oyundan ve skordan memnun olduğunu söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Oyundan ve skordan memnunum. Ne çalıştıysak çıktı. Çalıştığımız yerden gol bile yedik. Maçı başından sonuna kadar hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Bugün 100. günümüz. Bir şeyle inşa etmeye başladık. İlk başta zorlansak da iyi bir yere geldiğimizi düşünüyorum. İlk devreyi iyi kapattık. İkinci yarı bizim için daha önemli olacak. Oyunu oturtturduğumuzu düşünüyorum. Daha fazla puan almamız gereken ikinci yarı oynayacağız. Takımım hazır. Bazı şeyler oturuyor. Onları tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz. Bizim hak ettiğimiz yer 7'ncilik değil." şeklinde konuştu.

Süper Lig'in ilk yarısında 12 gole imza atan Özbek futbolcu Eldor Shomurodov'un performansını da değerlendiren Nuri Şahin, "Biz gelmeden önce Shomurodov daha çok kanatta kullanılmış. Biz geldiğimizden beri daha çok merkezde oynatıyoruz. Farklı farklı 9 numara oyunu var. Shomurodov, Selke'den farklı bir 9 numara. Oyun zekası çok yüksek. Biz onu merkeze çektik ve daha fazla özgürlük verdik. Bizi çok rahatlatıyor. Çok kaliteli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Ligin son 4 haftasında maç kadrosuna dahil edilmeyen Deniz Türüç'ün son durumuyla ilgili de görüşlerini paylaşan Şahin, "Deniz Türüç artık bizimle olmayacak. Dört hafta önce bir karar aldık. Yolu açık olsun. Bize ilk dönemde çok yardımcı oldu. Çok kaliteli ve değerli bir oyuncu ama artık bizimle olmayacak. Benim aldığım ve kulübün onayladığı kararla Deniz bizimle olmayacak." dedi.

Son olarak ara transfer dönemine kadroya oyuncu dahil etmek istediklerini vurgulayan Nuri Şahin, "Kadromuz çok iyi. Kadromuzu güçlendirmek adına zorlanıyoruz. Çok değerli bir kadromuz var. Kaliteyi yükseltmek amacıyla transfer yapacağız. Az ama öz olacak. Ya kaliteyi artıracağız ya da geleceğe yatırım yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.