Nuri Şahin: Tercihim Real Madrid

Alman devi Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin, Real Madrid ile Barcelona arasındaki kıyaslamalara dair açıklamada bulundu.

"TERCİHİM REAL MADRİD"

Genç teknik adam, "Barcelona ile Real Madrid'den hangisi daha iyi? Bana göre en iyisi her zaman Borussia Dortmund. Ancak birini seçmem gerekirse Real Madrid olur." sözlerini sarf etti.