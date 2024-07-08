Çekiçli bakıcı cinayetinde karar açıklandı!
İstanbul'da, annesinin bakımı için evine aldığı yatılı bakıcı 39 yaşındaki Nursel Bircan'ı, çocuğunun gözü önünde çekiçle öldüren 58 yaşındaki Kamil Hakan Karabulut, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. İşte verilen ceza...
İstanbul Maltepe'de, 17 Ekim 2022 tarihinde Kamil Hakan Karabulut (58), alzaymır hastası annesine evde bakıcılık yapan bir çocuk annesi Nursel Bircan (39) ile yaşadıkları tartışmanın ardından Bircan'ı, çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurarak öldürdü.
"CANAVARCA HİSLE EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME"Kamil Hakan Karabulut'un cezası belli oldu.
İHA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Kamil Hakan Karabulut hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kamil Hakan Karabulut ve sanık avukatları katıldı.
"ÜZERİME GELDİ BIÇAĞI BOYNUMA DAYADI"39 yaşındaki Nursel Bircan, vahşice öldürüldü.
Duruşmada son sözü sorulan sanık Karabulut, “Bana sırf işten çıkartıyorum diye küfür edip bıçağı boğazıma dayayıp ısrarla üzerime gelmeseydi, iftiralar atmasaydı.
"BEN AGRESİF BİR İNSAN DEĞİLİM"
Kapıdan çıkmak istedim beni itekledi. O bıçağı sallamasaydı. Ben saldırgan agresif bir insan değilim. Israrlarla geri çekilmeme rağmen üzerime gelmesine gerek yoktu. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Böyle bir şeyi planlamadım. Yaşananlar nedeniyle üzgünüm” dedi.
İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kamil Hakan Karabulut'u 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.